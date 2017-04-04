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Алтайские аграрии готовы к предстоящей посевной кампании. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщил министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев.

Центральной темой общения с журналистами стала подготовка хозяйств к предстоящему полевому сезону, в том числе рассмотрены вопросы финансирования сельхозтоваропроизводителей.

Александр Чеботаев отметил, что в 2017 году в Алтайском крае все сельскохозяйственные культуры планируют посеять на площади 5,4 млн гектаров. Посевы зерновых и зернобобовых составят 3,6 млн гектаров. Яровой сев предстоит провести на 4,7 млн гектаров. Хозяйства полностью обеспечены семенами, 94% из них – кондиционные. С начала года приобрели 38 тысяч тонн минеральных удобрений, что соответствует уровню 2016 года. Цены на минеральные удобрения сохраняются на уровне декабря 2016 года. Обеспеченность хозяйств края дизельным топливом и бензином превышает 70%. Готовность же техники к посевным работам, включая тракторный парк, составляет 90%.

Кроме того, министр отметил, что в зону возможного подтопления в 2017 году попадают 52 сельхозпредприятия, а также личные подсобные хозяйства. Он также отметил, что серьезных затоплений полей с посевами не ожидается.

"В этом году на территориях, где возможны подтопления, серьезное внимание уделено подготовке к эвакуации сельхозживотных. Определены не только пути их перемещения в места временной дислокации на период наводнения, но и сформирован резервный фонд кормов", – рассказал Александр Чеботаев.

Глава минсельхоза Алтайского края также добавил, что в этом году изменились правила господдержки. Так, на развитие сельского хозяйства в 2017 году будет выделено около 3,6 миллиарда рублей. На сегодняшний день на счета сельхозтоваропроизводителей поступило 1,1 миллиарда рублей субсидий, это 30% годового лимита.