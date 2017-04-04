Фото: barnaul.org
Прокуратура решила оспорить приговор, вынесенный бывшему сити-менеджеру Барнаула Игорю Савинцеву, который был признан виновным в должностных преступлениях и получил условный срок.
О том, что надзорное ведомство приняло соответствующее решение, порталу Amic.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией. На чем именно настаивает прокуратура, пока не ясно.
Однако напомним, что изначально сторона государственного обвинения просила суд назначить Игорю Савинцеву наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафом в размере 400 тысяч рублей.
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Центральный районный суд Барнаула, в свою очередь, приговорил бывшего главу администрации краевой столицы к четырем годам условного срока и штрафу в размере 370 тысяч рублей.
Как неоднократно сообщал наш портал, Игоря Савинцева признали виновным в превышении полномочий и совершении покушения на присвоение и растрату. Эпизоды преступной деятельности были связаны с земельными махинациями.
Комментарии
Сто пудово Краевой суд оставит приговор в силе, клоунада это всё
- гость - 4 апреля 2017 г. 17:39 Сто пудово Краевой суд оставит приговор в силе, клоунада это всё __________________________________________________________________ Я понять не могу откуда в вас недоверие ко всему. Вас наверно в детстве били часто.
Борьба с коррупцией это как рыбалка на канале дискавери ПОЙМАЛИ, ПОКАЗАЛИ, ОТПУСТИЛИ , ЭТО ЗА ВЕЛОСИПЕД ТЕБЕ 5 ЛЕТ ДАДУТ СРАЗУ, СИСТЕМА.