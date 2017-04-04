Фото: tvc.ru

Глава Удмуртии Александр Соловьев, подозреваемый в особо крупном взяточничестве, освобожден от должности – президент России Владимир Путин уволил регионального руководителя с формулировкой "по утрате доверия".

"Постановляю отрешить Соловьева Александра Васильевича от должности главы Удмуртской Республики в связи с утратой доверия президента Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", – говорится в документе, опубликованном пресс-службой Кремля.

Читайте также: Силовики задержали главу Удмуртии Александра Соловьева – СМИ

Напомним, данные о задержании Соловьева изначально появились в СМИ. Федеральные издания указывали, что глава Удмуртии задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями.

Позже Следственный комитет подтвердил данные о задержании чиновника. Оказалось, что его подозревают во взяточничестве на сумму около 140 миллионов рублей.

Читайте также: Президенту доложено: в Кремле прокомментировали задержание главы Удмуртии