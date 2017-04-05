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Качество оказания и развитие первичной медико-санитарной помощи обсудили на заседании правительства Алтайского края.

В рамках развития этого вида помощи в крае начала работать "Открытая регистратура", увеличивается количество ФАПов в районах, в рамках губернаторских программ "75х75" и "80х80" капитально отремонтированы, построены или реконструированы 42 объекта здравоохранения.

За четыре года было построено 27 ФАПов, в текущем году появится еще девять.

Для работы участковой службы и организации неотложной помощи учреждениям здравоохранения первичного звена уже в 2017 году выделено 10 автомобилей, до конца года планируется приобрести еще 20.

За последние несколько лет вложения на переоснащение медицинским оборудованием учреждений здравоохранения первичного звена составили:

- в 2014 году – 11,4 млн рублей;

- в 2015 году – 36,0 млн рублей;

- в 2016 году – 21,5 млн рублей;

В текущем году на необходимое оборудование из средств краевого бюджета запланировано потратить 153,7 млн рублей.

По словам министра здравоохранения Алтайского края Ирины Долговой, развитие первичной медико-санитарной помощи региональное министерство ставит как первоочередную задачу.

Сегодня, по словам экспертов, особое внимание необходимо уделить нескольким приоритетным направлениям, в том числе развитию ФАПов. По словам некоторых специалистов, сегодня большинство зданий ФАПов находится в муниципальной собственности, большая часть в неудовлетворительном состоянии. И передача их в краевую собственность нецелесообразна либо требует значительных ремонтных работ за счет местных бюджетов.