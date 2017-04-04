Первый случай присасывания клеща зафиксирован в Барнауле в конце марта, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

В прошлом году сезон активности клещей в Алтайском крае также начался в конце марта. Специалисты говорят, что пик активности этих насекомых придется на май, но пострадать от укуса клеща можно в течение всего теплого времени года.

В ведомстве советуют во время прогулок по лесу соблюдать основные меры профилактики клещевого энцефалита. "Собираясь в лес, необходимо одеться так, чтобы исключить возможность попадания клещей под одежду. Брюки надо заправить в сапоги, рубашку – в брюки; манжеты рукавов, воротник должны плотно прилегать к телу", – сказано в сообщении регионального Роспотребнадзора.

Как и раньше, детям до 14 лет можно бесплатно поставить укол с иммуноглобулином в травмпункте детской поликлиники № 9 в Барнауле, в Алтайском крае – в детских поликлиниках по месту жительства. Незастрахованным взрослым иммуноглобулин вводится платно в травмпунктах медицинских организаций по месту жительства и в медицинских кабинетах страховых компаний.