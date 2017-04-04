Фото: imagecdn1.luxnet.ua

Киев обвинил Европейский вещательный союз – организатора песенного конкурса "Евровидение" – во вмешательстве во внутренние дела Украины. Об этом пишет "Российская газета".

Во вторник на сайте телеканала "UA: Перший" было опубликовано заявление, где авторы обращения просят ЕВС уважать суверенитет Украины. Кроме этого, в обращении сказано, что не стоит превращать организацию в "инструмент усиления чужих политических манипуляций" и препятствовать нормальному проведению конкурса.

Отметим, что ранее глава ЕВС Ингрид Делтенре в интервью изданию Blick рассказала, что против Украины могут ввести санкции из-за того, что российская певица Юлия Самойлова не может выступить на конкурсе.

Глава ЕВС подчеркнула, что песенный конкурс должен объединять людей, а не настраивать их друг против друга.

Отметим, ранее СБУ закрыла въезд на Украину певице Юлии Самойловой, которая должна была выступать на "Евровидении-2017".