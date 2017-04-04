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Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который не так давно заявил, что может "танцевать с Россией", но вот танцевать с Сергеем Лавровым не получится, потому что российскому чиновнику "не позволено". Об этом пишет "Интерфакс".

"Мне тоже мама запрещала с мальчиками танцевать", — сказал Лавров. После глава МИД добавил, что Россия может помочь, если Тиллерсон чувствует, что "еще не со всеми может танцевать".

Отметим, ранее американский чиновник при встрече с министрами иностранных дел НАТО ответил на одно из замечаний по поводу отношений с Россией, что для "танго нужны двое".