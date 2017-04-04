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В Берлине принято решение не подсвечивать визитную карточку города - Бранденбургские ворота — в цвета российского флага в память о жертвах взрыва в метро Санкт-Петербурга. Об этом пишет РИА "Новости".

Как сообщается, такой шаг обусловлен тем, что Северная столица России не является городом-побратимом Берлина.

Между тем после терактов, произошедших в Париже, Брюсселе, Лондоне, Стамбуле (города-побратимы Берлина), Ниццы и Иерусалима, Бранденбургские ворота были подсвечены в цвета флагов этих стран.

Напомним, взрыв в питерском метро произошел 3 апреля около 14:30 по местному времени на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2".

Жертвами взрыва стали 14 человек. Еще более 40 человек пострадали. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.