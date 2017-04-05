Среда, 5 Апрель, 05:33

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,56
€ 60,24
Brent
$ 51,5
-7°
Обь
100см +28

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Взрыв в метро Санкт-ПетербургаВеликий пост – 2017Паводок на Алтае – 2017
Взрыв в метро Санкт-Петербурга
Новости

Снег, сильный ветер и гололед обещают в Алтайском крае 5 апреля

, ИА "Амител"
Дневная температура прогнозируется не выше +1 градуса

Фото: vk.com/barneos22

Алтайский край остается в зоне непогоды, несмотря на то, что на календаре уже апрель. В среду в регионе ожидается снег, гололед и сильный ветер.

По информации краевого Гидрометцентра, осадки будут не везде. В некоторых районах возможен снег, в некоторых – мокрый снег. На дорогах прогнозируется сильная гололедица.

Порывы ветра были особенно сильны минувшей ночью. Днем скорость ветра составит около 15 метров в секунду.
Температура по краю в светлое время суток -4…+1 градус.

Читайте также: Новый штормпрогноз. Когда изменится погода в Алтайском крае?

В Барнауле синоптики не обещают осадков. На дорогах также сильный гололед. Днем в краевой столице 0…-2 градуса. Ветер до 10 метров в секунду.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< апрель 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
05:23
Суд признал фельдшера виновной в гибели детей на Сямозере 0
05:04
Снег, сильный ветер и гололед обещают в Алтайском крае 5 апреля 0
02:02
Фильм Василия Шукшина "Печки-лавочки" покажут в Барнауле на большом экране 0
01:04
ГИБДД 5 апреля проверит, как барнаульцы перевозят детей 0
23:59
Эйфелева башня погасит огни в честь погибших во время теракта в Петербурге 0
23:03
Бранденбургские ворота в Берлине не подсветят в цвета российского флага 0
22:03
Лавров рассказал Тиллерсону о запрете танцев с мальчиками 0
21:17
Какие новые штрафы для водителей появились в России? 1
21:17
Медведев объяснил расследования Навального "шкурными интересами" 2
20:27
Зимняя пурга окутала Барнаул вечером 4 апреля. Фото 0
20:01
В Киргизии допросили родителей подозреваемого в теракте в Петербурге 0
19:50
Археологи нашли клад в Москве с монетами времен Екатерины II 0
19:27
Первый случай укуса клеща зафиксирован в Барнауле 0
19:08
Коротко о главном: новые жертвы взрыва в питерском метро и судьба Савинцева
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 4 апреля
18:50
Киев обвинил организаторов "Евровидения" во вмешательстве в дела Украины 0
18:36
Участок трассы Р-256 перекрыт в Алтайском крае из-за военных учений 2
18:24
Воспитанник алтайского хоккея дебютировал в НХЛ за команду "Детройт" 0
18:02
Пассажир самолета Москва – Калининград обещал взорвать лайнер 0
17:51
Путин уволил подозреваемого во взяточничестве главу Удмуртии 0
17:34
Прокуратура решила обжаловать приговор Игорю Савинцеву 3
17:28
Алтайские власти отчитались о полной готовности к посевной кампании 1
17:13
Спустя сутки после взрыва: фото и видео из питерской подземки 3
17:05
Первую зарплату Дональд Трамп отдал в пользу Национальной парковой службы 3
16:52
Губернатор поможет жительнице Барнаула, пострадавшей при взрыве в Питере 4
16:43
Жителя Алтайского края будут судить за гибель его жены в смертельном ДТП 0
16:40
Станция "Сенная площадь" в Петербурге закрыта из-за звонка о минировании 0
16:35
Путин разрешил россиянам, попавшим под санкции, не платить налоги 54
16:25
СМИ: установлена личность смертника, совершившего теракт в Петербурге 11
16:14
Президенту доложено: в Кремле прокомментировали задержание главы Удмуртии 4
16:04
Похолодание замедлило вскрытие рек в Алтайском крае 1
15:49
Упавшее дерево в Воронеже убило 13-летнюю девочку 0
15:37
Количество жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга возросло до 14 человек 0
15:24
Как подготовить автомобиль к весне и лету самостоятельно? 8
15:23
"Лиза Алерт" ищет добровольцев на поиски ребенка в Барнауле 1
15:15
Барнаульцев 8 апреля ждут на продовольственных ярмарках в пяти районах 1
15:03
Скончался гендиректор "Алтайского бройлера" Николай Байдиков 3
14:50
Ураган надвигается: водители сообщают о метели на алтайских трассах. Фото 2
14:37
"Меня бил озноб": жительница Петербурга вышла из метро за минуту до взрыва 8
14:33
Процедуру выборов нового ректора запустили в алтайском политехе 0
14:22
Метро заработало в Санкт-Петербурге после теракта 0
14:15
Реконструированный мост через Барнаулку защищают от паводка. Фото 6
14:02
СК заподозрил главу Удмуртии в особо крупном взяточничестве 10
13:51
"Посеребрела": в алтайском минсельхозе рассказали о цене на гречку 1
13:44
Что за праздник Красная горка и когда его отмечают в 2017 году? 0
13:41
Реки Алтайского края в ожидании ледохода. Прямая трансляция 29
13:33
Только полезное и натуральное: готовим диетические блюда для офисного обеда 5
13:27
Американский подросток готовил убийство Папы Римского Франциска 2
13:13
Силовики задержали главу Удмуртии Александра Соловьева – СМИ 24
13:06
ГИБДД и МЧС призывают жителей Алтая быть осторожнее во время шторма 0
12:49
Сбербанк спишет долги пострадавших при взрыве в петербургском метро 21

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.