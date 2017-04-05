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Алтайский край остается в зоне непогоды, несмотря на то, что на календаре уже апрель. В среду в регионе ожидается снег, гололед и сильный ветер.

По информации краевого Гидрометцентра, осадки будут не везде. В некоторых районах возможен снег, в некоторых – мокрый снег. На дорогах прогнозируется сильная гололедица.

Порывы ветра были особенно сильны минувшей ночью. Днем скорость ветра составит около 15 метров в секунду.

Температура по краю в светлое время суток -4…+1 градус.

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В Барнауле синоптики не обещают осадков. На дорогах также сильный гололед. Днем в краевой столице 0…-2 градуса. Ветер до 10 метров в секунду.