Фото: vk.com/barneos22, Amic.ru

Снегопад и метель обрушились на Барнаул вечером во вторник, 4 апреля – в краевой столице фиксируются очень сильные порывы ветра.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают резкое изменение погоды, которое, к слову, прогнозировалось синоптиками.

"Апрель, что ты делаешь, остановись... Настоящая зимняя метель накрыла Барнаул", — такое сообщение опубликовано в паблике Barnaul 22. Под этой заметкой горожане активно делятся фотографиями вполне зимних пейзажей, хотя на календаре уже второй месяц весны.

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Напомним, что в первую очередь метели ударили сегодня по западным районам края. В регионе действует штормовое предупреждение. Спасатели и сотрудники ГИБДД призывают граждан соблюдать меры предосторожности.