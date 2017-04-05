Среда, 5 Апрель, 07:06

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,56
€ 60,24
Brent
$ 51,5
-7°
Обь
100см +28

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Взрыв в метро Санкт-ПетербургаВеликий пост – 2017Паводок на Алтае – 2017
Взрыв в метро Санкт-Петербурга
Новости

Дом с сортовыми розами на участке продают в Барнауле за 7,3 млн руб. Фото

, ИА "Амител"
Жилье площадью 80 квадратных метров находится в поселке Октябрьский

Фото: avito.ru

Коттедж площадью 80 квадратных метров на участке 7,5 соток продают в барнаульском поселке Октябрьский за 7,3 миллиона рублей, сказано в сообщении на сайте Avito.ru.

На первом этаже расположена просторная гостиная, совмещенная с кухней. Также имеется большая веранда.  На втором этаже расположены две комнаты. Также в доме имеется два санузла, отделанных кафелем.

"Высокий цоколь, стены из бруса отделаны сайдингом, кашированные пластиковые окна, шпоновые межкомнатные двери, ламинат, линолеум, натяжной потолок. Новая баня (три отделения). Газовое отопление, центральная вода, местная канализация. Коттедж расположен рядом с остановкой общественного транспорта, магазином. Асфальтированная дорога", – также говорится в объявлении.

На участке выполнен ландшафтный дизайн, имеется зеленый газон, растут сортовые розы, декоративные кустарники.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< апрель 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
07:03
Сбрасываем вес: почему для большегрузов закрыли дороги в Алтайском крае? 0
07:03
О чем фильм "Время первых", из-за которого хотели перенести премьеру "Форсажа 8"? 0
06:32
Дом с сортовыми розами на участке продают в Барнауле за 7,3 млн руб. Фото 0
06:01
Что делают власти Алтайского края для развития здравоохранения? 1
05:23
Суд признал фельдшера виновной в гибели детей на Сямозере 0
05:04
Снег, сильный ветер и гололед обещают в Алтайском крае 5 апреля 0
02:02
Фильм Василия Шукшина "Печки-лавочки" покажут в Барнауле на большом экране 0
01:04
ГИБДД 5 апреля проверит, как барнаульцы перевозят детей 0
23:59
Эйфелева башня погасит огни в честь погибших во время теракта в Петербурге 0
23:03
Бранденбургские ворота в Берлине не подсветят в цвета российского флага 0
22:03
Лавров рассказал Тиллерсону о запрете танцев с мальчиками 0
21:17
Какие новые штрафы для водителей появились в России? 1
21:17
Медведев объяснил расследования Навального "шкурными интересами" 3
20:27
Зимняя пурга окутала Барнаул вечером 4 апреля. Фото 0
20:01
В Киргизии допросили родителей подозреваемого в теракте в Петербурге 0
19:50
Археологи нашли клад в Москве с монетами времен Екатерины II 0
19:27
Первый случай укуса клеща зафиксирован в Барнауле 0
19:08
Коротко о главном: новые жертвы взрыва в питерском метро и судьба Савинцева
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 4 апреля
18:50
Киев обвинил организаторов "Евровидения" во вмешательстве в дела Украины 0
18:36
Участок трассы Р-256 перекрыт в Алтайском крае из-за военных учений 2
18:24
Воспитанник алтайского хоккея дебютировал в НХЛ за команду "Детройт" 0
18:02
Пассажир самолета Москва – Калининград обещал взорвать лайнер 0
17:51
Путин уволил подозреваемого во взяточничестве главу Удмуртии 0
17:34
Прокуратура решила обжаловать приговор Игорю Савинцеву 3
17:28
Алтайские власти отчитались о полной готовности к посевной кампании 1
17:13
Спустя сутки после взрыва: фото и видео из питерской подземки 3
17:05
Первую зарплату Дональд Трамп отдал в пользу Национальной парковой службы 3
16:52
Губернатор поможет жительнице Барнаула, пострадавшей при взрыве в Питере 4
16:43
Жителя Алтайского края будут судить за гибель его жены в смертельном ДТП 0
16:40
Станция "Сенная площадь" в Петербурге закрыта из-за звонка о минировании 0
16:35
Путин разрешил россиянам, попавшим под санкции, не платить налоги 55
16:25
СМИ: установлена личность смертника, совершившего теракт в Петербурге 11
16:14
Президенту доложено: в Кремле прокомментировали задержание главы Удмуртии 4
16:04
Похолодание замедлило вскрытие рек в Алтайском крае 1
15:49
Упавшее дерево в Воронеже убило 13-летнюю девочку 0
15:37
Количество жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга возросло до 14 человек 0
15:24
Как подготовить автомобиль к весне и лету самостоятельно? 8
15:23
"Лиза Алерт" ищет добровольцев на поиски ребенка в Барнауле 1
15:15
Барнаульцев 8 апреля ждут на продовольственных ярмарках в пяти районах 1
15:03
Скончался гендиректор "Алтайского бройлера" Николай Байдиков 3
14:50
Ураган надвигается: водители сообщают о метели на алтайских трассах. Фото 2
14:37
"Меня бил озноб": жительница Петербурга вышла из метро за минуту до взрыва 8
14:33
Процедуру выборов нового ректора запустили в алтайском политехе 0
14:22
Метро заработало в Санкт-Петербурге после теракта 0
14:15
Реконструированный мост через Барнаулку защищают от паводка. Фото 6
14:02
СК заподозрил главу Удмуртии в особо крупном взяточничестве 10
13:51
"Посеребрела": в алтайском минсельхозе рассказали о цене на гречку 1
13:44
Что за праздник Красная горка и когда его отмечают в 2017 году? 0
13:41
Реки Алтайского края в ожидании ледохода. Прямая трансляция 29
13:33
Только полезное и натуральное: готовим диетические блюда для офисного обеда 5

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.