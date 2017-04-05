Фото: avito.ru

Коттедж площадью 80 квадратных метров на участке 7,5 соток продают в барнаульском поселке Октябрьский за 7,3 миллиона рублей, сказано в сообщении на сайте Avito.ru.

На первом этаже расположена просторная гостиная, совмещенная с кухней. Также имеется большая веранда. На втором этаже расположены две комнаты. Также в доме имеется два санузла, отделанных кафелем.

"Высокий цоколь, стены из бруса отделаны сайдингом, кашированные пластиковые окна, шпоновые межкомнатные двери, ламинат, линолеум, натяжной потолок. Новая баня (три отделения). Газовое отопление, центральная вода, местная канализация. Коттедж расположен рядом с остановкой общественного транспорта, магазином. Асфальтированная дорога", – также говорится в объявлении.

На участке выполнен ландшафтный дизайн, имеется зеленый газон, растут сортовые розы, декоративные кустарники.