Фото: premier.gov.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал расследования Алексея Навального в свой адрес и оппозиционные акции, состоявшиеся в России 26 марта, передает РИА Новости.

Говоря об этом, глава правительства задался вопросом: "Кому это выгодно?". При этом премьер сам же ответил: "Выгодно тем, кто заказывает подобного рода сюжеты, материалы. Это, как правило, люди, у которых есть вполне конкретные политические цели. Они пытаются показать, что власть ведет себя плохо, а они лучше всех остальных".

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Также Медведев добавил: "Все бы ничего, если бы за этим не стояла вполне определенная история. История, заключающаяся в том, чтобы вытащить людей на улицу и добиться своих политических целей".

Напомним, ранее митинги, прошедшие 26 марта, прокомментировал Владимир Путин. Он отметил, что интерес россиян к антикоррупционной повестке оправдан, но добавил: "Я считаю неправильным: если кто-то, какие-то политические силы пытаются использовать в своих корыстных интересах этот инструмент не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки на политической арене в преддверии каких-то политических событий, в том числе выборных кампаний внутри страны".



