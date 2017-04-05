Фото: Amic.ru

Весна пришла в Барнаул, и, несмотря на все превратности погоды, смена сезона вскрывает традиционную проблему городских дорог.

Портал Amic.ru продолжает погружать в эту тему и знакомит своих читателей с проблемными участками транспортных магистралей города. Какие-то ямы и колдобины уже попадали в наши фотообзоры, а какие-то мы представляем впервые.

Впрочем, для многих автомобилистов наверняка эти "дорожные сюрпризы" уже стали до боли знакомыми и даже обросли своими историями.

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Наш фотовояж по ямам и колдобинам пролегал по улицам Ядринцева, Власихинская, Георгия Исакова, Телефонная, Сухэ-Батора.

Также будем справедливы и скажем, что в этом году весенние транспортные магистрали более благосклонны к барнаульским автолюбителям, чем в прошлом. А если иметь в виду, что текущим летом в краевой столице начнут реализовывать проект "Безопасные и качественные дороги", то можно надеяться, что во многих местах проблемы будут решены.