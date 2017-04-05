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Боль и страдания автолюбителей: фотовояж по весенним дорогам Барнаула

, ИА "Амител"
Портал Amic.ru продолжает ознакомление с главной проблемой автомобилистов краевой столицы

Фото: Amic.ru

Весна пришла в Барнаул, и, несмотря на все превратности погоды, смена сезона вскрывает традиционную проблему городских дорог.

Портал Amic.ru продолжает погружать в эту тему и знакомит своих читателей с проблемными участками транспортных магистралей города. Какие-то ямы и колдобины уже попадали в наши фотообзоры, а какие-то мы представляем впервые.

Впрочем, для многих автомобилистов наверняка эти "дорожные сюрпризы" уже стали до боли знакомыми и даже обросли своими историями.

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Наш фотовояж по ямам и колдобинам пролегал по улицам Ядринцева, Власихинская, Георгия Исакова, Телефонная, Сухэ-Батора.

Также будем справедливы и скажем, что в этом году весенние транспортные магистрали более благосклонны к барнаульским автолюбителям, чем в прошлом. А если иметь в виду, что текущим летом в краевой столице начнут реализовывать проект "Безопасные и качественные дороги", то можно надеяться, что во многих местах проблемы будут решены.

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Комментарии

5.04.2017 07:44
- гость -

Боль ,страдания,и физические унижения должны испытывать лигиттмные, и на Семёновской даче,а не Пенатах,и Н.Городке! Но Нам надо сплотиться,ибо нефиг.

0  0
5.04.2017 07:46
Из Рубцовска

Не, у нас , рубцовчан, повеселее будет.. https://www.youtube.com/watch?v=jGUNwIpWRbI&app=desktop

0  0
5.04.2017 08:18
Pat Riot

И после всего увиденного вы не хотите сбрасываться на Платон? Да вы просто не патриоты!

0  0
5.04.2017 08:21
- гость -

Туристический клИстИр. Чё вы хотели? Судьбоносные решения партии и правительства - в жизнь.

0  0
5.04.2017 08:24
- гость -

Покажите Шевченко от Челюскинцев до Ядринцева. Экстримальная дорого, такое чувство что власти вообще про нее забыли, хотя автомобилисты активно ее используют. Дугин аууу

0  0
5.04.2017 08:29
- гость -

А что вы хотите? Дороги у нас и делает и ремонтируют одни и те же люди. Годами! Им оно надо, делать хорошо? И ведь не стыдно за такую похабень. Нафиг... оставить хотя бы на пару лет без заказов, может, задумаются. Кемеровские вон неплохо делают.

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5.04.2017 08:36
- гость -

ПлатонЪ же ввели, а почему дорог нет ((

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