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Сбрасываем вес: почему для большегрузов закрыли дороги в Алтайском крае?

, ИА "Амител"
Традиционная мера будет действовать до конца месяца

Региональные дороги в Алтайском крае с 1 апреля закрыли для движения большегрузов. Эта ме­ра пред­при­нима­ется еже­год­но во время ве­сен­ней рас­пу­тицы, ког­да до­рож­ное по­лот­но ста­новит­ся на­ибо­лее у­яз­ви­мым пе­ред раз­ру­шени­ями, ко­торые мо­жет на­нес­ти тя­желый тран­спорт.

Не более 6 тонн на ось

Ограничения коснулись грузовых автомобилей, нагрузка на одну ось которых превыша­ет 6 тонн. Въезд в краевой центр для них зак­рыт до конца апреля. Тем компаниям или частным лицам, у которых нет возможности сделать столь длительную паузу, необходимо получить специальное разрешение на перевозку тяжеловесных грузов.

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"Оформить разрешение можно дистанционно на сайте "Алтайавтодора" либо лично на Ползунова, 57а. Оплатить нужно будет госпошлину за спецразрешение и потенциально нанесенный ущерб", – рассказал начальник отдела эксплуатации постов весового контроля КГКУ "Алтайавтодор" Олег Семенов.

Например, за проезд по региональной дороге "Мостовой переход через Обь", протяженность которой составляет 16 километров, придется заплатить порядка 3-4 тысяч. Однако далеко не все следуют этим рекомендациям и продолжают ездить "на авось".

Ограничения не распространяются на международные перевозки, машины, перевозящие продукты питания, животных, лекарства, топливо, почту, семена, а также спецтранспорт, участвующий в противопаводковых мероприятиях.

Проверки и серьезные штрафы

Нарушителей на въезде и выезде из Барнаула удается выявлять благодаря стационарным пунктам весового контроля. Изначально грузовики проезжают автоматические весы.

Если "рамка" показывает перегруз по массе или на одну из осей, автомобиль заезжает уже для взвешивания на стационарные весы. Если на них информация о перегрузе подтверждается, составляется акт. Уже по нему сотрудники ГИБДД выписывают протокол об административном правонарушении.

Размер штрафа за такое нарушение зависит от того, насколько сильно превышена максимально допустимая нагрузка на ось. Наказание для водителя может колебаться от одной до десяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев. Максимальные санкции в соответствии со статьей 12.21 КоАП предусмотрены для собственника транспортного средства. Штраф может колебаться от 150 тысяч рублей до полумиллиона.

В 2016 году за время весеннего ограничения было оформлено 230 спецразрешений на перевозку грузов. Благодаря работе стационарных и передвижных постов весового контроля провели более 6 тысяч взвешиваний, составлен 761 акт о превышении установленных ограничений. Сумма ущерба составила порядка 2 миллионов рублей.
Казахстан-Барнаул

На других дорогах контроль осуществляется благодаря мо­биль­ным пун­ктам ве­сово­го кон­тро­ля. Весь апрель они работают в круглосуточном режиме. Особое внимание уделяется направлению Казахстан-Барнаул.

"В период совместной акции с ГИБДД и "Алтайавтодором" мы перешли на круглосуточный режим работы. Для пресечения нарушений одни передвижные весы контролируют передвижные грузового транспорта возле поселка Кулунда. Еще один мобильный пункт весового контроля работает в районе села Калманка на трассе А-322. Так мы отслеживаем соблюдение весовых параметров грузовых автомобилей, следующих из Казахстана в Барнаул", – рассказал заместитель начальника управления Межрегионального государственного автодорожного контроля по Алтайскому краю и Республике Алтай Сергей Якунин.

Всего в Алтайском крае функционируют пять мобильных весовых постов. Последние два "Алтайавтодор" приобрел в декабре 2016 года. Сейчас на новом мосту осуществляется их тестирование. Ведущий инженер отдела эксплуатации постов весового контроля КГКУ "Алтайавтодор" Андрей Морозов – один из тех, кому посчастливилось поработать на новом финском оборудовании. 

"Мы пока его тестируем. Сегодня работает только вторая смена. Отличие новой программы в том, что она позволяет одномоментно взвешивать семь осей. Каждая площадка взвешивает все колеса отдельно, после этого она высчитывает нагрузку на каждую ось. Если есть нарушение, в этой же программе рассчитывается нарушение и нанесенный  дороге ущерб", – пояснил специалист.

Кстати, в случае выявления перегруза водителю придется заплатить штраф, а транспортное средство будет задержано до того момента, пока не будет устранено нарушение. 

 

 


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Комментарии

5.04.2017 07:20
Гость

С продуктами дороги неразбиваются....? Сушили в ссср грунтовки,это просто изьятие бабок а не забота о дорожном полотне.

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5.04.2017 07:36
Дядька

легковой авто на почву давит 2-3 атмосферы. Сравнивая глубину колеи от негруженой фуры и легковушки, могу сказать, что они практически одинаковы. То есть давление на почву будет примерно равно вышеуказанным.

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5.04.2017 08:34
Filin

про 16 год лучше бы промолчали. Весовая на новом мосту была поймана на мошенничестве.

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