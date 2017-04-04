Эйфелева башня сегодня в полночь погасит огни в память о погибших в теракте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила мэр французской столицы Анн Идальго на своей страничке в Twitter.

Ранее стало известно, что мэрия Тель-Авива решила подсветить свое здание цветами российского флага в знак скорби по жертвам взрыва в метро.

"В Тель-Авиве мы как никто, к сожалению, понимаем, что такое террор. И поэтому хотим поддержать в этой тяжелый час всех жителей Санкт-Петербурга и сказать им: "Мы с вами", — цитирует Российская газета представителя мэрии города.

А на центральной площади в Мадриде (Испания) на здании правительства вывесили российский триколор.

В Берлине же решено не подсвечивать Бранденбургские ворота в цвета российского флага в память о погибших в метро Санкт-Петербурга. Между тем после терактов в Париже, Брюсселе, Лондоне, Стамбуле, Ниццы и Иерусалима, Бранденбургские ворота были подсвечены в цвета флагов этих стран в знак траура.

Напомним, 3 апреля в Петербурге в метро был совершен теракт. В результате взрыва в одном из вагонов метро погибли 14 человек, 49 находятся в больницах.