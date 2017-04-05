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Суд признал фельдшера виновной в гибели детей на Сямозере

, ИА "Амител"
Это первый приговор по делу о трагедии в детском лагере "Парк-Отель "Сямозеро"

К трем годам колонии-поселения приговорена фельдшер скорой помощи Суоярвской центральной районной больницы Ирина Щербакова, которая не отреагировала на звонок тонущих детей на Сямозере. Суд счел женщину виновной, но отбывать наказание она будет только через четыре года, когда ее дочери исполнится 14 лет. Как пишет "Российская газета", это первый приговор по делу о трагедии в детском лагере "Парк-Отель "Сямозеро". Причем в защиту фельдшера вступились родители погибших детей.

Напомним, 18 июня 2016 года по настоянию руководства лагеря "Парк-Отель "Сямозеро", невзирая на штормпрогноз 47 детей в сопровождении четырех практикантов отправились в сплав по озеру. В их распоряжении были две лодки и плот. В результате шторма лодки опрокинулись и дети стали тонуть.

Одному из них удалось дозвониться по номеру 112. Вызов приняла дежуривший фельдшер Суоярвской центральной районной больницы Ирина Щербакова. Которая находилась в ста километрах от места трагедии. Следователи изъяли аудиозапись, на которой слышно, что на фоне криков ребенок просит помощи, уточняет место ЧП. Однако женщина грозит ребенку полицией и кладет трубку. По ее словам, она приняла это все за розыгрыш и никому о звонке не сообщила.

Как пишет РГ, во время суда многие задавали вопрос, как так получилось, что система экстренных вызовов 112 направила звонок так далеко от места трагедии. И что фельдшер в принципе не должна принимать подобные вызовы. Отец одного из погибших детей во время суда встал на защиту Щербаковой и заявил, что виноваты в этой ситуации те, кто подключал систему 112.

Однако по мнению прокурора, фельдшер допустила халатность. Если бы она сообщила о странном звонке в единую диспетчерскую службу Суоярвского района, то многих детей удалось бы спасти. Прокурор уверен, что в этой службе точно бы проверили данные и сообщили куда следует. А так о трагедии узнали только через день, когда о ней сообщила выжившая девочка. В результате погибли 14 детей.

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Кто следующий?

Следующим в Карелии будут судить вожатого лагеря Валерия Круподерщикова. Этот молодой человек пытался спасти детей и едва не погиб сам. Как утверждают учащиеся педколледжа, проходившие в лагере практику, они ехали туда именно вожатыми, чтобы обеспечивать отдых детей и занимать их в течение дня. Неизвестно по какой причине руководство лагеря поставило их инструкторами. У молодых людей не было ни соответствующей подготовки, ни опыта, ни знаний.

А что с директором?

Расследование уголовного дела над собственником и директором детского лагеря "Парк-Отель "Сямозеро" Еленой Решетовой и ее заместителем Вадимом Виноградовым еще не окончено. Но им предъявили обвинения в совершении преступлений по статьям 238 и 125 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, оставление в опасности.

 

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