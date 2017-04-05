Издание Reuters опубликовало обращение представителя запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России) Аби аль-Хасан аль-Мухаджира, в котором он обращается к президенту США Дональду Трампу. Об этом пишет "Лента.ру".
В своем обращении представитель ИГ назвал американского лидера "идиотом, который стоит у штурвала тонущей Америки". Также Аби аль-Хасан аль-Мухаджир заявил, что новый президент США не знает, "что такое Сирия или Ирак или Ислам".
Отметим, что Аль-Мухаджир стал официальным представителем ИГ после того, как погиб его предшественник Абу Мухаммад аль-Аднани в Сирии летом прошлого года.
Комментарии
Он в отличии от своих заявлений пошел по пути Обамы, а это и правда немного идиотский путь, вот террористы и этим и воспользовались, чтобы обозвать его
Ага, высер аборигена, которому дали стреляющую палку, белые Боги. Америка стоит и будет стоять. И нам до неё, как до Марса пешком.
- гость - 5 апреля 2017 г. 09:10 Америка стоит и будет стоять. И нам до неё, как до Марса пешком.
Со вторым утверждением соглашусь, нам до них далеко. Но первое утверждение спорно. На Земле ядерного запаса хватает, чтобы взорвать Землю 50 раз, а достаточно одного. Америке достаточно десятой доли процента этого запаса. При идиотской политике ядерный запас легко может попасть к террористам и Америка может сунуть под хвост все свои достижения. Что лично мне было бы жалко, да и всему миру будет неприятно, ведь с ней умрут все.
кстати, его предшественник Абу Мухаммад аль-Аднани был ликвидирован в Сирии российскими ВКС
Мухаджир заявил, что новый президент США не знает, "что такое Сирия или Ирак или Ислам", как будто предыдущий хорошо знал, все они плавать в Белорусском море учились
5.04.2017 09:20 - гость - сколько дифирамбов америке, поздравляю Смит, премия обеспечена
- гость - 5 апреля 2017 г. 09:10 Ага, высер аборигена, которому дали стреляющую палку, белые Боги. Америка стоит и будет стоять. И нам до неё, как до Марса пешком.
А надо ли нам до них!? Может им лучше до нас....., а в чем собственно прикуп?
гость - 5 апреля 2017 г. 09:51 сколько дифирамбов америке, поздравляю Смит, премия обеспечена
При идиотской политике ядерный запас легко может попасть к террористам и Америка может сунуть под хвост все свои достижения - в чем тут дифирамба???