

Издание Reuters опубликовало обращение представителя запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России) Аби аль-Хасан аль-Мухаджира, в котором он обращается к президенту США Дональду Трампу. Об этом пишет "Лента.ру".

В своем обращении представитель ИГ назвал американского лидера "идиотом, который стоит у штурвала тонущей Америки". Также Аби аль-Хасан аль-Мухаджир заявил, что новый президент США не знает, "что такое Сирия или Ирак или Ислам".

Отметим, что Аль-Мухаджир стал официальным представителем ИГ после того, как погиб его предшественник Абу Мухаммад аль-Аднани в Сирии летом прошлого года.