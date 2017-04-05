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Представитель запрещенной ИГ назвал Дональда Трампа идиотом

, ИА "Амител"
По мнению Аби аль-Хасан аль-Мухаджира, Трамп стоит за штурвалом "тонущей Америки"


Издание Reuters опубликовало обращение представителя запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России) Аби аль-Хасан аль-Мухаджира, в котором он обращается к президенту США Дональду Трампу. Об этом пишет "Лента.ру".

В своем обращении представитель ИГ назвал американского лидера "идиотом, который стоит у штурвала тонущей Америки". Также Аби аль-Хасан аль-Мухаджир заявил, что новый президент США не знает, "что такое Сирия или Ирак или Ислам".

Отметим, что Аль-Мухаджир стал официальным представителем ИГ после того, как погиб его предшественник Абу Мухаммад аль-Аднани в Сирии летом прошлого года. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

5.04.2017 08:55
- гость -

Он в отличии от своих заявлений пошел по пути Обамы, а это и правда немного идиотский путь, вот террористы и этим и воспользовались, чтобы обозвать его

0  0
5.04.2017 09:10
- гость -

Ага, высер аборигена, которому дали стреляющую палку, белые Боги. Америка стоит и будет стоять. И нам до неё, как до Марса пешком.

0  0
5.04.2017 09:20
- гость -

- гость - 5 апреля 2017 г. 09:10 Америка стоит и будет стоять. И нам до неё, как до Марса пешком.

Со вторым утверждением соглашусь, нам до них далеко. Но первое утверждение спорно. На Земле ядерного запаса хватает, чтобы взорвать Землю 50 раз, а достаточно одного. Америке достаточно десятой доли процента этого запаса. При идиотской политике ядерный запас легко может попасть к террористам и Америка может сунуть под хвост все свои достижения. Что лично мне было бы жалко, да и всему миру будет неприятно, ведь с ней умрут все.

0  0
5.04.2017 09:26
- гость -

кстати, его предшественник Абу Мухаммад аль-Аднани был ликвидирован в Сирии российскими ВКС

0  0
5.04.2017 09:42
- гость -

Мухаджир заявил, что новый президент США не знает, "что такое Сирия или Ирак или Ислам", как будто предыдущий хорошо знал, все они плавать в Белорусском море учились

0  0
5.04.2017 09:51
- гость -

5.04.2017 09:20 - гость - сколько дифирамбов америке, поздравляю Смит, премия обеспечена

0  0
5.04.2017 09:52
- гость -

- гость - 5 апреля 2017 г. 09:10 Ага, высер аборигена, которому дали стреляющую палку, белые Боги. Америка стоит и будет стоять. И нам до неё, как до Марса пешком.

А надо ли нам до них!? Может им лучше до нас....., а в чем собственно прикуп?

0  0
5.04.2017 09:55
- гость -

гость - 5 апреля 2017 г. 09:51 сколько дифирамбов америке, поздравляю Смит, премия обеспечена

При идиотской политике ядерный запас легко может попасть к террористам и Америка может сунуть под хвост все свои достижения - в чем тут дифирамба???

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