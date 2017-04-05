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Лидер хоккейной сборной России и капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что не изменил своего решения и все равно собирается ехать в Южную Корею для участия в Олимпиаде-2018. Об этом пишет РИА "Новости".

"Да, я не передумал, я все равно поеду", – отметил российский хоккеист, слова которого цитирует в Twitter журналист Пьер Лебрюн.

Также ехать на Олимпиаду собирается одноклубник Овечкина Евгений Кузнецов. Он верит, что НХЛ разрешит игрокам поехать в Пхенчхан. Кузнецов собирается ехать на Олимпиаду даже в случае отказа НХЛ.

Ранее стало известно, что НХЛ запретила своим игрокам участвовать в Олимпиаде, которая пройдет в следующем году в Южной Корее.