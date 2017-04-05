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Лидер хоккейной сборной России и капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что не изменил своего решения и все равно собирается ехать в Южную Корею для участия в Олимпиаде-2018. Об этом пишет РИА "Новости".
"Да, я не передумал, я все равно поеду", – отметил российский хоккеист, слова которого цитирует в Twitter журналист Пьер Лебрюн.
Также ехать на Олимпиаду собирается одноклубник Овечкина Евгений Кузнецов. Он верит, что НХЛ разрешит игрокам поехать в Пхенчхан. Кузнецов собирается ехать на Олимпиаду даже в случае отказа НХЛ.
Ранее стало известно, что НХЛ запретила своим игрокам участвовать в Олимпиаде, которая пройдет в следующем году в Южной Корее.
Комментарии
А это надо?
Надо Вася, надо!
Овечкин и Малкин в сборной еле ноги передвигают) Малкина на последнем чемпионате мира вообще незаметно было) Сдулись ветераны)
Сказать то можно, а вот сделать...Готов ли Овечкин "уволиться" из НХЛ и потерять 40 баксов+ штрафы?Без этого на ОИ его не пустят,т.к.надо согласие лиги.
Так, что не надо, Петя, не надо...
Бывший главный тренер сборной России выразил мнение, что форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина сожрут и не подавятся, если он поедет на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане вопреки запрету Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Слова специалиста приводит «Советский Спорт».
«Слова и желание Александра мне понятны. Это крик души. Но я бы на месте игроков, которые высказывали свое мнение, как Александр, обратился бы в свой профсоюз. Пусть он принимает какое-то решение. Совместно, без партизанщины. Нужно быть вместе, тогда можно биться за справедливость», — сказал Быков.
По словам тренера, если Овечкин полетит в Пхенчхан самовольно, его прямо там дисквалифицируют. «Эта машина (НХЛ) может сожрать любого хоккеиста. Перемелет и не подавится. Но кто от этого выиграет?» — добавил специалист.
А смысл? Прилетели в Сочи, и вылетели после второго матча!
Толку та 0 от от беззубого "барана",только одни понты,предыдущие игры это паказали. Любителей по всей стране собрать лучше сыграют!
689 5 апреля 2017 г. 09:40 беззубый баран - это ты. а Ови - один из трёх хоккеистов в истории НХЛ, кто смог забить 50 и более голов в семи сезонах, стал первым хоккеистом из России, забившим 500 голов в регулярных чемпионатах НХЛ, является рекордсменом по количеству голов в чемпионатах НХЛ среди всех российских хоккеистов и занимает первое место по очкам среди действующих российских хоккеистов. А кроме того, он - получил по итогам первого сезона «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку), шесть раз завоевывал приз лучшему снайперу «Морис Ришар Трофи», три раза получал «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку), и «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру сезона), вошёл в число 10 лучших игроков НХЛ десятилетия, включён в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ.