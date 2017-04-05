Фото: 1ul.ru

По одной из версий, бомба в метро в Санкт-Петербурге могла взорваться случайно, пишет РИА "Новости" со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

"В качестве одной из версий рассматривается версия о случайной сработке взрывного устройства", — рассказал собеседник агентства.

Но официально эту информацию никто не подтвердил.

Напомним, что взрыв в петербургском метро произошел 3 апреля около 14:30 между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". Жертвами теракта стали 14 человек. Более 50 человек пострадали и были госпитализированы. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о теракте.

СКР назвал имя подозреваемого во взрыве. Им стал 22-летний гражданин Киргизии Акбаржон Джалилов.