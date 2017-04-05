Среда, 5 Апрель, 10:10

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,56
€ 60,24
Brent
$ 51,5
-3°
Обь
135см +35

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Взрыв в метро Санкт-ПетербургаВеликий пост – 2017Паводок на Алтае – 2017
Взрыв в метро Санкт-Петербурга
Новости

Следствие рассматривает версию о "случайном" подрыве в метро Петербурга

, ИА "Амител"
Такое заявление сделал источник РИА "Новости" в правоохранительных органах

Фото: 1ul.ru

По одной из версий, бомба в метро в Санкт-Петербурге могла взорваться случайно, пишет РИА "Новости" со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

"В качестве одной из версий рассматривается версия о случайной сработке взрывного устройства", — рассказал собеседник агентства.

Но официально эту информацию никто не подтвердил. 

Напомним, что взрыв в петербургском метро произошел 3 апреля около 14:30 между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". Жертвами теракта стали 14 человек. Более 50 человек пострадали и были госпитализированы. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о теракте. 

СКР назвал имя подозреваемого во взрыве. Им стал 22-летний гражданин Киргизии Акбаржон Джалилов.

Читайте также в сюжете: Взрыв в метро Санкт-Петербурга
Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

5.04.2017 09:20
гость

Два раза и оба "случайно", и еще одно тоже "случайно" было оставлено.

0  0
5.04.2017 09:25
Дядька

Ага, угу, хотел в магаз отнести и не успел.

0  0
5.04.2017 09:29
- гость -

Я понял, что взрыв был один, а второй, в три раз сильней в тротиле, предотвращен. Поэтому логично предположить, что террористу полезней было бы взорвать более мощный заряд, а раз он не смог, то это по случайности. Возможно он вообще не хотел умирать, хотел заложить второй, а потом дистанционно подорвать оба заряда. Потом уехать к Киргизию и не доставлять неприятности своим родителям, которых сейчас допрашивают. Он мог бы им отвести деньги за теракты, а теперь за ними будут следить, чтобы они не получили денег неизвестного происхождения и не покинули Киргизию в неизвестном направлении.

0  0
5.04.2017 09:38
- гость -

09-39....Знаменский????

0  0
5.04.2017 09:39
- гость -

09-29...Знаменский????

0  0
5.04.2017 09:40
- гость -

а может просто тупо под его сидением была взрывчатка,и он не причём.

0  0
5.04.2017 09:45
- гость -

- гость - 5 апреля 2017 г. 09:40 ты только тупо и можешь. а ничего, что нашли видео, где он выходит с сумкой и рюкзаком, который впоследствии и взорвался?

0  0
5.04.2017 09:46
- гость -

- гость - 5 апреля 2017 г. 09:39 09-29...Знаменский????

Просто логика. Ведь для террориста два взрыва лучше одного. И деньги для родителей лучше допросов

0  0
5.04.2017 10:06
- гость -

Эта версия возникла потому что оба подозреваемых не скрываются и удивлены подозрением?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< апрель 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
10:03
Мораторий на митинги хотят ввести в России после событий в Петербурге 2
09:50
Иномарка и "скорая помощь" столкнулись в Барнауле – очевидцы. Фото 0
09:41
Как приготовить незабываемый пасхальный кулич? 1
09:32
Иномарка протаранила дерево в центре Барнаула. Фото 1
09:29
Неизвестную пирамиду возрастом 3700 лет нашли в Египте 0
09:16
Следствие рассматривает версию о "случайном" подрыве в метро Петербурга 9
09:08
Реки Алтайского края в ожидании ледохода. Прямая трансляция 29
08:55
Хоккеисты Овечкин и Кузнецов все равно поедут на Олимпиаду в Пхенчхан 9
08:32
Представитель запрещенной ИГ назвал Дональда Трампа идиотом 8
08:30
Тренинг "Бизнес-профайлинг" пройдет в Барнауле 0
08:16
Девять пожарных тушили полыхающий частный дом в Камне-на-Оби 0
08:00
"Уральские авиалинии" предлагают скидку на полеты в Москву 0
08:00
Какой отель выбрать для отдыха в Турции? 2
07:34
Боль и страдания автолюбителей: фотовояж по весенним дорогам Барнаула 19
07:03
Сбрасываем вес: почему для большегрузов закрыли дороги в Алтайском крае? 5
07:03
О чем фильм "Время первых", из-за которого хотели перенести премьеру "Форсажа 8"? 2
06:32
Дом с сортовыми розами на участке продают в Барнауле за 7,3 млн руб. Фото 9
06:01
Что делают власти Алтайского края для развития здравоохранения? 15
05:23
Суд признал фельдшера виновной в гибели детей на Сямозере 4
05:04
Снег, сильный ветер и гололед обещают в Алтайском крае 5 апреля 0
02:02
Фильм Василия Шукшина "Печки-лавочки" покажут в Барнауле на большом экране 3
01:04
ГИБДД 5 апреля проверит, как барнаульцы перевозят детей 2
23:59
Эйфелева башня погасит огни в честь погибших во время теракта в Петербурге 0
23:03
Бранденбургские ворота в Берлине не подсветят в цвета российского флага 0
22:03
Лавров рассказал Тиллерсону о запрете танцев с мальчиками 0
21:17
Какие новые штрафы для водителей появились в России? 3
21:17
Медведев объяснил расследования Навального "шкурными интересами" 21
20:27
Зимняя пурга окутала Барнаул вечером 4 апреля. Фото 0
20:01
В Киргизии допросили родителей подозреваемого в теракте в Петербурге 3
19:50
Археологи нашли клад в Москве с монетами времен Екатерины II 0
19:27
Первый случай укуса клеща зафиксирован в Барнауле 0
19:08
Коротко о главном: новые жертвы взрыва в питерском метро и судьба Савинцева
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 4 апреля
18:50
Киев обвинил организаторов "Евровидения" во вмешательстве в дела Украины 1
18:36
Участок трассы Р-256 перекрыт в Алтайском крае из-за военных учений 2
18:24
Воспитанник алтайского хоккея дебютировал в НХЛ за команду "Детройт" 0
18:02
Пассажир самолета Москва – Калининград обещал взорвать лайнер 0
17:51
Путин уволил подозреваемого во взяточничестве главу Удмуртии 0
17:34
Прокуратура решила обжаловать приговор Игорю Савинцеву 4
17:28
Алтайские власти отчитались о полной готовности к посевной кампании 1
17:13
Спустя сутки после взрыва: фото и видео из питерской подземки 3
17:05
Первую зарплату Дональд Трамп отдал в пользу Национальной парковой службы 3
16:52
Губернатор поможет жительнице Барнаула, пострадавшей при взрыве в Питере 5
16:43
Жителя Алтайского края будут судить за гибель его жены в смертельном ДТП 0
16:40
Станция "Сенная площадь" в Петербурге закрыта из-за звонка о минировании 0
16:35
Путин разрешил россиянам, попавшим под санкции, не платить налоги 58
16:25
СМИ: установлена личность смертника, совершившего теракт в Петербурге 11
16:14
Президенту доложено: в Кремле прокомментировали задержание главы Удмуртии 4
16:04
Похолодание замедлило вскрытие рек в Алтайском крае 1
15:49
Упавшее дерево в Воронеже убило 13-летнюю девочку 0
15:37
Количество жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга возросло до 14 человек 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.