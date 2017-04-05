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По одной из версий, бомба в метро в Санкт-Петербурге могла взорваться случайно, пишет РИА "Новости" со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
"В качестве одной из версий рассматривается версия о случайной сработке взрывного устройства", — рассказал собеседник агентства.
Но официально эту информацию никто не подтвердил.
Напомним, что взрыв в петербургском метро произошел 3 апреля около 14:30 между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". Жертвами теракта стали 14 человек. Более 50 человек пострадали и были госпитализированы. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о теракте.
СКР назвал имя подозреваемого во взрыве. Им стал 22-летний гражданин Киргизии Акбаржон Джалилов.
Комментарии
Два раза и оба "случайно", и еще одно тоже "случайно" было оставлено.
Ага, угу, хотел в магаз отнести и не успел.
Я понял, что взрыв был один, а второй, в три раз сильней в тротиле, предотвращен. Поэтому логично предположить, что террористу полезней было бы взорвать более мощный заряд, а раз он не смог, то это по случайности. Возможно он вообще не хотел умирать, хотел заложить второй, а потом дистанционно подорвать оба заряда. Потом уехать к Киргизию и не доставлять неприятности своим родителям, которых сейчас допрашивают. Он мог бы им отвести деньги за теракты, а теперь за ними будут следить, чтобы они не получили денег неизвестного происхождения и не покинули Киргизию в неизвестном направлении.
09-39....Знаменский????
09-29...Знаменский????
а может просто тупо под его сидением была взрывчатка,и он не причём.
- гость - 5 апреля 2017 г. 09:40 ты только тупо и можешь. а ничего, что нашли видео, где он выходит с сумкой и рюкзаком, который впоследствии и взорвался?
- гость - 5 апреля 2017 г. 09:39 09-29...Знаменский????
Просто логика. Ведь для террориста два взрыва лучше одного. И деньги для родителей лучше допросов
Эта версия возникла потому что оба подозреваемых не скрываются и удивлены подозрением?