Фото: vokrugsveta.ru

Неизвестная ранее пирамида обнаружена археологами в 40 км от Каира. Возраст находки приблизительно 3700 лет, пишет портал vokrugsveta.ru.

Вероятно, ее построили во времена XIII династии фараонов Древнего Египта. Руины пирамиды нашли к северу от Ломаной пирамиды Снофру. То, что нашли археологи, относится к внутренним конструкциям пирамиды.

Как сообщается, исследователи выяснили, что найденные остатки – это часть коридора, элементы отделки гробницы. Как считают специалисты, на этом месте располагалась одна из первых гладких пирамид. Самые знаменитые сооружения этого типа находятся на плато Гиза.