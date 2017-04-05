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Взрыв в метро Санкт-Петербурга
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Мораторий на митинги хотят ввести в России после событий в Петербурге

, ИА "Амител"
По мнению Швыткина, внутренние проблемы России нужно решать другим путем

Фото: dot-pic.ru

Председатель комитета нижней палаты парламента по обороне Юрий Швыткин заявил, что сейчас в России нужно ввести мораторий на проведение всех митингов. Это связано с недавними событиями, произошедшими в метро Санкт-Петербурга.

Как сказал Швыткин  в эфире радиостанции "Говорит Москва", внутренние проблемы, которые есть в России, нужно решать другим путем.

"У нас извне сейчас есть серьёзная угроза вблизи наших границ, и если мы сейчас будем ещё изнутри подтачивать, раскачивать, то это может привести просто к непредсказуемым последствиям, просто бери нас голыми руками. Я ни в коем случае не говорю, что проблем у нас нет, у нас, конечно же, есть проблемы, но они должны решаться другим путём", – сказал представитель Госдумы.

Швыткин напомнил, что теракты обычно происходят в какие-то значимые даты. 

Напомним, что взрыв в петербургском метро произошел 3 апреля около 14:30 между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". Жертвами теракта стали 14 человек. Более 50 человек пострадали и были госпитализированы. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о теракте.  СКР назвал имя подозреваемого во взрыве. Им стал 22-летний гражданин Киргизии Акбаржон Джалилов.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

5.04.2017 10:06
689

Теперь понятно кто организатор терракта,тот кто против митинга.

0  0
5.04.2017 10:07
- гость -

Введите лучше мораторий на многочисленные форумы едросовские,толку от них-0!!!

0  0
5.04.2017 10:11
ГАСпром

Только рот открыл, хотел предположение высказать, а тут на те! Кто бы сумневался!

0  0
5.04.2017 10:14
- гость -

Хитрая многоходовачька! И как завуалировано всё преподнесли.

0  0
5.04.2017 10:15
- гость -

Законодательное собрание Ленинградской области разработало законопроект "О правовом регулировании деятельности социальных сетей", согласно которому, при регистрации придется предоставить паспортные данные, а детям до 14 лет вход в соцсети запретят вовсе, сообщает в среду газета "Известия".

Отмечается, что за нарушение этого правила владельцу сайта грозит штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб. Если пользователь не сообщил об изменении данных или умышленно указал недостоверную информацию, ему грозит штраф от 1 тыс. до 3 тыс. руб..

"Пользователям, не достигшим 18 лет, запрещается вступать в сообщества, где размещена запрещенная для детей информация. В противном случае родителям придется заплатить штраф до 2 тыс. руб.", - сообщает газета.

По данным издания, продажа несовершеннолетним любых товаров через соцсети тоже будет караться законом. Кроме того, документ предполагает запрет на рекламу "оккультно-магического характера и курительных смесей".

0  0
5.04.2017 10:15
- гость -

Председатель комитета нижней палаты парламента по обороне Юрий Швыткин - идиот. он заявил это как частное лицо, и его высказывание не носит официального характера. надеюсь, что у верховной власти хватит мудрости заткнуть провокаторов типа этого Швыткина.

0  0
5.04.2017 10:15
ГАСпром

Был бы повод, а событие найдется.

0  0
5.04.2017 10:16
- гость -

Митинги и путинги запретить однозначно. Не помогут. Только штурм.

0  0
5.04.2017 10:19
- гость -

Не нашёл на сайте радио Говорит Москва этой новости. есть только на каком-то фейкомётном сайте "бездуховности".

0  0
5.04.2017 10:20
- гость -

Да что всё так плохо то!

0  0
5.04.2017 10:21
- гость -

Фейк

0  0
5.04.2017 10:21
- гость -

Так террор произошёл не на митинге, а в метро. Тогда запретить ходить в магазины, закрыть школы и больницы, там скопления людей больше, чем на митингах. Или к этому и идёт? Может, госдуму и кремль колючей проволокой огородить, может, пользы больше будет?

0  0
5.04.2017 10:23
- гость -

Вот так и вспоминается Салтыков-Щедрин! Был у него один "деятель", знавший лишь одно слово: "запретить!" Ничего с тех пор не поменялось, однако!

0  0
5.04.2017 10:23
- гость -

Да пофигу на эти митинги. Мне бы хотелось увидеть реальный план по выполнению новой экономической стратегии России. Конкретный план и кто отвечает за исполнение. Потому что кое-что меня похихикало при просмотре форума.

0  0
5.04.2017 10:24
- гость -

Может, госдуму и кремль колючей проволокой огородить, может, пользы больше будет?

А вышки с часовыми ставить будешь?

0  0
5.04.2017 10:27
- гость -

дурилка. если запретят митинги, то начнут устраивать революции. и опять же не о гражданах думает, типа опасно народу собираться вместе из-за безопасности, а о слугах народных чего плохого услышать боится. т-фу, блин, противно от таких самопиарщиков-лизунов.

0  0
5.04.2017 10:29
Алёша

Теперь все ясно, все по старой схеме замутили... видимо история их ничему не учит... террорюги 150гр тротила никогда не станут взрывать, ибо это обычный взрывпакет и разрушений от него минимум, а вот пару кило бы бахнули, достаточно вспомнить вокзал в Волгограде, вот там отработали террористы... Верхушка боится и делает фигню, налоги поднимают, цены поднимают, придумывают новые поборы, может пора прервать этот идиотизм?!

0  0
5.04.2017 10:30
- гость -

Сейчас время экономических преобразований, а лозунги орать на митинги в такое время ходят только идиоты.

0  0
5.04.2017 10:35
- гость -

Лёша, звон в ушах ваших. 300 грам с поражающими элементами взорвали, а килограмм не успели.

0  0
5.04.2017 10:38
- гость -

Ну так что: орать будем на митингах, или строить будущее общими усилиями???

0  0
5.04.2017 10:38
Правдофил

Данный фейк пошел после того, как Навальному в ЭхоМосквы задали много неудобных вопросов. Их авторов стали баннить. Радикальные навальнисты обещали передать данные авторов этих вопросов на уросайт "миратворец".

http://oleglurie-new.livejournal.com/316667.html

0  0
5.04.2017 10:40
- гость -

кстати, АМИК, вы в погоне за рейтингами становитесь желтушным СМИ. зачем такой заголовок? "В Госдуме хотят...?" не в ГосДуме, а один какой-то ушибленный зампред комитета высказал своё МНЕНИЕ, что целесообразен мораторий. вы понимаете, что многие недалёкие даже сабж читать не будут, им достаточно заголовка. и они на основании заголовка ринутся писать комменты. так и формируется искаженное мнение о ситуации в стране.

0  0
5.04.2017 10:41
работяга

Амик фейк вбросил,а куча идиотов вой подняла,все это было бы смешно, когда бы не было так грустно.

0  0
5.04.2017 10:41
Правдофил

Этот фейк пошел сразу после того как на сайте Эхо Москвы Навальному стали задавать неудобные вопросы. Их авторов стали баннить. Радикальные навальнисты обещали выложить данные авторов вопросов на сайте укробандитов миртворец

0  0
5.04.2017 10:43
Правдофил

Амик! Если сообщение на премодерацию ставите, хотя бы не говорите, что заблокировали его.

0  0
5.04.2017 10:44
- гость -

5.04.2017 10:40 - гость -

5.04.2017 10:41 работяга

А мне понравилось. Вон как вчера вечером либерастня кукарекала услышав про изменения в НК. Прочитали заголовок и давай пузыри в лужу пускать.

0  0
5.04.2017 10:50
- гость -

просто хватит покупать доллары, хватит тратить деньги на заграничные дома и главное хватит помогать близлежащим странам. У нас в стране реальные развал, все эти деньги ой как нужны в нашей стране. Посмотрите на больницы, на учебные заведения, на закрывающиеся заводы....сколько уже можно это все игнорировать

0  0
5.04.2017 10:58
- гость -

Так вот зачем организовывают теракты. Чтобы митинги запрещать!

0  0
5.04.2017 11:07
- гость -

Правдофил зарегистрированный 5 апреля 2017 г. 10:41 [старожил] [больше 1000 сообщений]

вы что то совсем плохой стали, причинно-следственных связей не видно

0  0
5.04.2017 11:08
обезъяна

ожидаемо!!! это все объясняет

0  0
5.04.2017 11:09
- гость -

+++++++++++

0  0
5.04.2017 11:09
- гость -

А вышки с часовыми ставить будешь?

Вокруг ГД и Кремля? Обязательно и в три ряда. И замуровать.

0  0
5.04.2017 11:12
- гость -

Так сразу свободу слова взять и отменить? Или вообще круче отменить конституцию нашей страны? Может хватит российское гражданство раздавать за пятачки всем кому попало?

0  0
5.04.2017 11:14
- гость -

гость - 5 апреля 2017 г. 10:30 Сейчас время экономических преобразований, а лозунги орать на митинги в такое время ходят только идиоты.

Да-да, надо тиииихо дома сидеть, раз в месяц прокрасться в банк, заплатить ползаПлаты за жкх, купить на остаток хлеба из фуражного зерна, "молока" с технической пальмой и ползком огородами домой. Зашторить окна не забыть. При такой великой работе правительства только так помогать им в борьбе с терроризмом и только так поднимать экономику. Кстати, а вы не депутатчиновник?

0  0
5.04.2017 11:17
- гость -

Ой, ещё же работать надо за этот "хлеб" 12 часов. Вот память.

0  0
5.04.2017 11:18
- гость -

5.04.2017 11:17 - гость -

Что же ты выше дворника работу не нашел?

0  0
5.04.2017 11:25
- гость -

а акимфий предупреждал

0  0
5.04.2017 11:25
- гость -

Ну вот, правильно говорят- ищи кому выгодно. Выгодоприобретатель намечается.

0  0
5.04.2017 11:28
- гость -

Обязательно надо бы ещё гаечки подтянуть! Либо резьбу сорвут, либо....

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5.04.2017 11:32
- гость -

Во как жиденко ер обо*ралась)

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