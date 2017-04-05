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Председатель комитета нижней палаты парламента по обороне Юрий Швыткин заявил, что сейчас в России нужно ввести мораторий на проведение всех митингов. Это связано с недавними событиями, произошедшими в метро Санкт-Петербурга.
Как сказал Швыткин в эфире радиостанции "Говорит Москва", внутренние проблемы, которые есть в России, нужно решать другим путем.
"У нас извне сейчас есть серьёзная угроза вблизи наших границ, и если мы сейчас будем ещё изнутри подтачивать, раскачивать, то это может привести просто к непредсказуемым последствиям, просто бери нас голыми руками. Я ни в коем случае не говорю, что проблем у нас нет, у нас, конечно же, есть проблемы, но они должны решаться другим путём", – сказал представитель Госдумы.
Швыткин напомнил, что теракты обычно происходят в какие-то значимые даты.
Напомним, что взрыв в петербургском метро произошел 3 апреля около 14:30 между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". Жертвами теракта стали 14 человек. Более 50 человек пострадали и были госпитализированы. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о теракте. СКР назвал имя подозреваемого во взрыве. Им стал 22-летний гражданин Киргизии Акбаржон Джалилов.
Комментарии
Теперь понятно кто организатор терракта,тот кто против митинга.
Введите лучше мораторий на многочисленные форумы едросовские,толку от них-0!!!
Только рот открыл, хотел предположение высказать, а тут на те! Кто бы сумневался!
Хитрая многоходовачька! И как завуалировано всё преподнесли.
Законодательное собрание Ленинградской области разработало законопроект "О правовом регулировании деятельности социальных сетей", согласно которому, при регистрации придется предоставить паспортные данные, а детям до 14 лет вход в соцсети запретят вовсе, сообщает в среду газета "Известия".
Отмечается, что за нарушение этого правила владельцу сайта грозит штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб. Если пользователь не сообщил об изменении данных или умышленно указал недостоверную информацию, ему грозит штраф от 1 тыс. до 3 тыс. руб..
"Пользователям, не достигшим 18 лет, запрещается вступать в сообщества, где размещена запрещенная для детей информация. В противном случае родителям придется заплатить штраф до 2 тыс. руб.", - сообщает газета.
По данным издания, продажа несовершеннолетним любых товаров через соцсети тоже будет караться законом. Кроме того, документ предполагает запрет на рекламу "оккультно-магического характера и курительных смесей".
Председатель комитета нижней палаты парламента по обороне Юрий Швыткин - идиот. он заявил это как частное лицо, и его высказывание не носит официального характера. надеюсь, что у верховной власти хватит мудрости заткнуть провокаторов типа этого Швыткина.
Был бы повод, а событие найдется.
Митинги и путинги запретить однозначно. Не помогут. Только штурм.
Не нашёл на сайте радио Говорит Москва этой новости. есть только на каком-то фейкомётном сайте "бездуховности".
Да что всё так плохо то!
Фейк
Так террор произошёл не на митинге, а в метро. Тогда запретить ходить в магазины, закрыть школы и больницы, там скопления людей больше, чем на митингах. Или к этому и идёт? Может, госдуму и кремль колючей проволокой огородить, может, пользы больше будет?
Вот так и вспоминается Салтыков-Щедрин! Был у него один "деятель", знавший лишь одно слово: "запретить!" Ничего с тех пор не поменялось, однако!
Да пофигу на эти митинги. Мне бы хотелось увидеть реальный план по выполнению новой экономической стратегии России. Конкретный план и кто отвечает за исполнение. Потому что кое-что меня похихикало при просмотре форума.
Может, госдуму и кремль колючей проволокой огородить, может, пользы больше будет?
А вышки с часовыми ставить будешь?
дурилка. если запретят митинги, то начнут устраивать революции. и опять же не о гражданах думает, типа опасно народу собираться вместе из-за безопасности, а о слугах народных чего плохого услышать боится. т-фу, блин, противно от таких самопиарщиков-лизунов.
Теперь все ясно, все по старой схеме замутили... видимо история их ничему не учит... террорюги 150гр тротила никогда не станут взрывать, ибо это обычный взрывпакет и разрушений от него минимум, а вот пару кило бы бахнули, достаточно вспомнить вокзал в Волгограде, вот там отработали террористы... Верхушка боится и делает фигню, налоги поднимают, цены поднимают, придумывают новые поборы, может пора прервать этот идиотизм?!
Сейчас время экономических преобразований, а лозунги орать на митинги в такое время ходят только идиоты.
Лёша, звон в ушах ваших. 300 грам с поражающими элементами взорвали, а килограмм не успели.
Ну так что: орать будем на митингах, или строить будущее общими усилиями???
Данный фейк пошел после того, как Навальному в ЭхоМосквы задали много неудобных вопросов. Их авторов стали баннить. Радикальные навальнисты обещали передать данные авторов этих вопросов на уросайт "миратворец".
http://oleglurie-new.livejournal.com/316667.html
кстати, АМИК, вы в погоне за рейтингами становитесь желтушным СМИ. зачем такой заголовок? "В Госдуме хотят...?" не в ГосДуме, а один какой-то ушибленный зампред комитета высказал своё МНЕНИЕ, что целесообразен мораторий. вы понимаете, что многие недалёкие даже сабж читать не будут, им достаточно заголовка. и они на основании заголовка ринутся писать комменты. так и формируется искаженное мнение о ситуации в стране.
Амик фейк вбросил,а куча идиотов вой подняла,все это было бы смешно, когда бы не было так грустно.
Этот фейк пошел сразу после того как на сайте Эхо Москвы Навальному стали задавать неудобные вопросы. Их авторов стали баннить. Радикальные навальнисты обещали выложить данные авторов вопросов на сайте укробандитов миртворец
Амик! Если сообщение на премодерацию ставите, хотя бы не говорите, что заблокировали его.
5.04.2017 10:40 - гость -
5.04.2017 10:41 работяга
А мне понравилось. Вон как вчера вечером либерастня кукарекала услышав про изменения в НК. Прочитали заголовок и давай пузыри в лужу пускать.
просто хватит покупать доллары, хватит тратить деньги на заграничные дома и главное хватит помогать близлежащим странам. У нас в стране реальные развал, все эти деньги ой как нужны в нашей стране. Посмотрите на больницы, на учебные заведения, на закрывающиеся заводы....сколько уже можно это все игнорировать
Так вот зачем организовывают теракты. Чтобы митинги запрещать!
Правдофил зарегистрированный 5 апреля 2017 г. 10:41 [старожил] [больше 1000 сообщений]
вы что то совсем плохой стали, причинно-следственных связей не видно
ожидаемо!!! это все объясняет
+++++++++++
А вышки с часовыми ставить будешь?
Вокруг ГД и Кремля? Обязательно и в три ряда. И замуровать.
Так сразу свободу слова взять и отменить? Или вообще круче отменить конституцию нашей страны? Может хватит российское гражданство раздавать за пятачки всем кому попало?
гость - 5 апреля 2017 г. 10:30 Сейчас время экономических преобразований, а лозунги орать на митинги в такое время ходят только идиоты.
Да-да, надо тиииихо дома сидеть, раз в месяц прокрасться в банк, заплатить ползаПлаты за жкх, купить на остаток хлеба из фуражного зерна, "молока" с технической пальмой и ползком огородами домой. Зашторить окна не забыть. При такой великой работе правительства только так помогать им в борьбе с терроризмом и только так поднимать экономику. Кстати, а вы не депутатчиновник?
Ой, ещё же работать надо за этот "хлеб" 12 часов. Вот память.
5.04.2017 11:17 - гость -
Что же ты выше дворника работу не нашел?
а акимфий предупреждал
Ну вот, правильно говорят- ищи кому выгодно. Выгодоприобретатель намечается.
Обязательно надо бы ещё гаечки подтянуть! Либо резьбу сорвут, либо....
Во как жиденко ер обо*ралась)