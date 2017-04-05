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Председатель комитета нижней палаты парламента по обороне Юрий Швыткин заявил, что сейчас в России нужно ввести мораторий на проведение всех митингов. Это связано с недавними событиями, произошедшими в метро Санкт-Петербурга.

Как сказал Швыткин в эфире радиостанции "Говорит Москва", внутренние проблемы, которые есть в России, нужно решать другим путем.

"У нас извне сейчас есть серьёзная угроза вблизи наших границ, и если мы сейчас будем ещё изнутри подтачивать, раскачивать, то это может привести просто к непредсказуемым последствиям, просто бери нас голыми руками. Я ни в коем случае не говорю, что проблем у нас нет, у нас, конечно же, есть проблемы, но они должны решаться другим путём", – сказал представитель Госдумы.

Швыткин напомнил, что теракты обычно происходят в какие-то значимые даты.

Напомним, что взрыв в петербургском метро произошел 3 апреля около 14:30 между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". Жертвами теракта стали 14 человек. Более 50 человек пострадали и были госпитализированы. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о теракте. СКР назвал имя подозреваемого во взрыве. Им стал 22-летний гражданин Киргизии Акбаржон Джалилов.