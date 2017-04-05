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Член Совета Федерации Вадим Тюльпанов погиб в результате несчастного случая в бане в Санкт-Петербурге, пишет "Интерфакс" со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, сенатор поскользнулся и упал в бане. Он получил перелом основания черепа. От этой травмы Тюльпанов скончался.

Вадиму Тюльпанову было 52 года. Он возглавлял Законодательное собрание восемь лет, позже стал членом Совета Федерации сначала от Санкт-Петербурга, затем от Ненецкого автономного округа.