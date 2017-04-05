Фото: finstars.org
Член Совета Федерации Вадим Тюльпанов погиб в результате несчастного случая в бане в Санкт-Петербурге, пишет "Интерфакс" со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника издания, сенатор поскользнулся и упал в бане. Он получил перелом основания черепа. От этой травмы Тюльпанов скончался.
Вадиму Тюльпанову было 52 года. Он возглавлял Законодательное собрание восемь лет, позже стал членом Совета Федерации сначала от Санкт-Петербурга, затем от Ненецкого автономного округа.
Комментарии
В бане во вторник.......
Нелепая смерть. Назидательно нелепая.
Вранье!Видимо,его кто то уронил)
Питер скорбит, а он в сауне с проститутками веселиться.
Это тесть Александра Кержакова?
Депутат Виталий Милонов предложил увековечить память сенатора, отметив, что "его уход огромная потеря для всех нас".
В 6 утра- не ложылись ещё о России думали!
даже и не сожалеется почемута
Что делал сенатор Тюльпанов в рабочее время в бане?
- гость - 5 апреля 2017 г. 10:46 Что делал сенатор Тюльпанов в рабочее время в бане?
А где-то сказано, что в рабочее время? Я так думаю, оне в бане вечером колесом пошли, да слишком круто вышло.
Мдааа, прочитав заголовок, подумалось что сенатор в метро погиб
Дома душа нет?
Собаке собачья смерть(((Прости,Господи....
Туда и дорога.
А мож он он не подскользнулся, мож на простите утки не выдержал...