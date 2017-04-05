Иллюстрации: today.kz, seishub.ru

Жители Алтайского края накануне поздно вечером почувствовали подземные толчки, которые являлись "эхом" землетрясения, произошедшего в Восточном Казахстане.

По информации Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН", сейсмическое событие в Казахстане в районе озера Зайсан произошло в 22:07 по местному времени.

Магнитуда в очаге определяется показателем 6.1. Интенсивность в эпицентре также была весьма серьезной — 8.0 в оценке MSK64.

В социальных сетях активно обсуждается тот факт, что толчки в результате землетрясения почувствовали жители Барнаула, Белокурихи и Рубцовска.

Как рассказал порталу Amic.ru заместитель директора по науке Алтае-Саянского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Алексей Еманов, землетрясение в Казахстане было действительно весьма серьезным.

"Интенсивность землетрясения весьма высока. Это сейсмическое событие вполне могли почувствовать жители верхних этажей высотных домов в Алтайском крае. Однако из-за удаленности очага это землетрясение не представляет опасности", – рассказал эксперт.

К слову, примерно в то же время вечером 4 апреля еще одно землетрясение произошло на территории Тывы.