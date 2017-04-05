Фото: rusdialog.ru
Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал закон, согласно которому в регионе ученицы могут посещать школу в хиджабах, пишет ТАСС.
Как сообщается, местный парламент одобрил поправки к закону "Об образовании в Чеченской Республике" еще 30 марта. Теперь школьники могут посещать занятия в одежде или символике согласно народным традициям или религиозным верованиям.
Теперь в Чечне при установлении требований к форме одежды школы и вузы должны исходить из важности соблюдения прав граждан, гарантированных Конституцией России и Конституцией Чечни, а также учитывать право обучающихся на ношение одежды или символики согласно народным традициям и религиозным верованиям.
Комментарии
Отфотошопленный снимок Путина с макияжем признали экстремистским.
На сайте Минюста появился обновленный федеральный список экстремистских материалов, в число которых внесен плакат с изображением президента России Владимира Путина с макияжем.
А Кадыров не нарушает ли закон? Не ставит ли себя выше Конституции? Так-то понятно, ведь Под Путина Конституцию запросто переделали и она не соблюдается по многим пунктам, но не много ли президентов, которые творят, что хотят.
- гость - 5 апреля 2017 г. 11:05 Нет страны, нет конституции
Экстремизм и сепаратизм. Он конкретно плюет на конституцию РФ. Прокуратура, АУ!
Дыров реальный хозяин страны.....
а што у них все приятели петюшылы ти-мати де-пардье прынц ольберт ....оне и саме такие!
Чайко забился под шконку )))
- гость - 5 апреля 2017 г. 11:18 Чайко забился под шконку )))
5.04.2017 11:28 в чичне облава на гамасеков - поймали в октябре парня, в мобилке у него сотни гамасеков и из высшего муфтията и друзья дырки! ужос! все они исчезли бесследно наверно в гарем согнал!
кукарекайте с утра погромче, не все еще проснулись