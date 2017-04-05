Фото: rusdialog.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал закон, согласно которому в регионе ученицы могут посещать школу в хиджабах, пишет ТАСС.

Как сообщается, местный парламент одобрил поправки к закону "Об образовании в Чеченской Республике" еще 30 марта. Теперь школьники могут посещать занятия в одежде или символике согласно народным традициям или религиозным верованиям.

Теперь в Чечне при установлении требований к форме одежды школы и вузы должны исходить из важности соблюдения прав граждан, гарантированных Конституцией России и Конституцией Чечни, а также учитывать право обучающихся на ношение одежды или символики согласно народным традициям и религиозным верованиям.