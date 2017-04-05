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Представители мэрии Барнаула рассказали о дорожно-благоустроительных работах, запланированных в краевой столице на 2017 год, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Речь об этом шла на встрече специалистов комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи с представителями общественных организаций инвалидов. Дело в том, что в этом году благоустройство дорог будет напрямую связано с соблюдением интересов и прав людей с ограниченными возможностями.

Так, зампред комитета по дорожно-благоустроительному комплексу Иван Гармат подчеркнул: "2017 год будет годом колоссальных и объемных работ в дорожной и благоустроительной сферах города".

По его словам, в настоящее время разработана проектно-сметная документация на строительство автомобильной дороги вместе с ливневой канализацией по улице Балтийской от улицы Попова до улицы Энергетиков. В текущем году здесь стартуют дорожные работы. Обустройство тротуаров здесь планируется завершить уже в 2018 году.



Глава комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев, в свою очередь, рассказал, что также в этом году будут продолжены работы по строительству улицы Взлетной от Солнечной Поляны до Энергетиков и улицы Сергея Ускова. Завершение работ ожидается в течение двух-трех лет.

"Эти две улицы будут построены в полном объеме. Будут построены тротуары, смонтировано уличное освещение, обустроены пешеходные переходы и остановки общественного транспорта", – сказал чиновник, уточнив, что проектом здесь предусматривается обустройство пандусов и применение тактильной плитки.