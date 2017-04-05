"Черный понедельник" объединил всю планету: то, что случилось 3 апреля в метро Санкт-Петербурга, не забудет уже никто. Миллионы людей с хэштегами #ПитерДержись, #ПитерМыСТобой, #СкорбимВместе и многими другими пишут слова поддержки, благодарности за помощь, пожелания скорейшего выздоровления и выражают свою скорбь в соцсетях. А жители культурной столицы России признаются в любви к своему городу и друг другу, к тем, кто не остался равнодушным в трудную минуту. Как переживали этот день и чем помогали друг другу незнакомые люди, читайте в обзоре Amic.ru.

Особенный город

Чувство гордости, которое испытали жители Санкт-Петербурга за свой город, а все россияне – за них, вполне оправданно. Как писали в соцсетях, после случившегося взрыва "люди стали людьми". Из-за закрытого метро многие просто не могли добраться домой – автомобилисты подвозили прохожих, такси и автобусы отменили плату за проезд, бензин на заправках волонтерам наливали бесплатно, кафе безвозмездно кормили едой и угощали чаем, а к позднему вечеру петербуржцы предлагали незнакомцам, которым так и не удалось уехать, остаться на ночлег.

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Гордость и убеждения

Читая истории тех, кому помогли, невольно задаешься вопросом, а поступили бы так те, кто окружает тебя, а сделал бы так ты сам? И хочется верить, что Санкт-Петербург – не единственный город России, где люди готовы прийти на помощь без личной выгоды.

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#Домой

А помощь предлагали вот так: на карте города было отмечено множество мест, где стояли бесплатные такси и частники, в соцсетях с хэштегом #домой выкладывали информацию, куда могут подкинуть, многим прохожим водители предлагали помощь на улице и ездили в несколько заходов, набирая полный салон авто.

В Питере – жить

Говоря о теракте, случившемся в Санкт-Петербурге, люди вспомнили события 29 марта 2010 года и взрывы в московской подземке. Тогда таксисты, напротив, повышали цену, и очень многие пытались нажиться на чужом горе.

Стоит отметить, что петербуржцы продолжают поддерживать друг друга. В сети можно найти различные предложения бесплатной психологической помощи для тех, кому сейчас просто страшно оставаться в городе и пользоваться метро.

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Оставаться людьми

Как пишет "Российская газета", не все таксисты были готовы безвозмездно проявить свое участие, некоторые, напротив, подняли тарифы. Для таких водителей сервис "Яндекс.Такси" заблокирует доступ к заказам. С данным заявлением уже выступила сотрудница пресс-службы компании Екатерина Лебедева.