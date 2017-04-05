Фото: vk.com/la_altay
Поиски 11-летнего Димы Попова, который пропал 2 апреля в Барнауле, пока не дали результатов, сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".
"Огромное спасибо всем отзывчивым людям, принявшим вчера участие в поисковых мероприятиях! Но ребенок пока не найден! Убедительная просьба ко всем жителям Барнаула внимательно осмотреть свои подъезды и лестничные пролеты! При обнаружении мальчика звонить 02 (с мобильного 102) или на телефон горячей линии ПСО "Лиза Алерт" 8-800-700-54-52", – информируют поисковики.
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Напомним, в связи с исчезновением ребенка региональное управление СКР проводит доследственную проверку.
Приметы пропавшего ребенка: рост 140 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые.
Был одет в сине-белую шапку, бело-желто-голубую куртку, синие джинсы, коричневые ботинки.
Комментарии
а в каком районе пропал
Я честно вглядываюсь в лица.
а семья то нормальная!!что значит неоднократно уходил в 11 лет из дома и склонен к бродяжничеству..ужас!
а в каком районе пропал
Это наверное секретная информация. Никогда в ориентировках почему тоне пишут "точку отправления" и "промежуточные станции" (если вдруг где был замечен). Время тоже почему то не указывается.
склонен к бродяжничеству..
Отклонение есть такое дромомания, так же как и клиптомания например.
лечить нужно..
А девушку то нашли пропавшую??