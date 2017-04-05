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Поиски 11-летнего Димы Попова, который пропал 2 апреля в Барнауле, пока не дали результатов, сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

"Огромное спасибо всем отзывчивым людям, принявшим вчера участие в поисковых мероприятиях! Но ребенок пока не найден! Убедительная просьба ко всем жителям Барнаула внимательно осмотреть свои подъезды и лестничные пролеты! При обнаружении мальчика звонить 02 (с мобильного 102) или на телефон горячей линии ПСО "Лиза Алерт" 8-800-700-54-52", – информируют поисковики.

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Напомним, в связи с исчезновением ребенка региональное управление СКР проводит доследственную проверку.

Приметы пропавшего ребенка: рост 140 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые.

Был одет в сине-белую шапку, бело-желто-голубую куртку, синие джинсы, коричневые ботинки.



