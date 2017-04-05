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Бриллиант "Розовая звезда" продали за рекордную цену в Гонконге, покупатель заплатил 533 млн гонконгских долларов (около 71,2 млн долларов США). Об этом пишет "Интерфакс".

Вес камня – 59,6 карата. Алмаз нашли в Африке в 1999 году, и изначально камень весил 132,5 карата. Его полировали около двух лет. Сейчас этот алмаз признан самым большим в мире безупречным бриллиантом розового оттенка. Ранее его оценивали в 60 млн долларов.

"Розовую звезду" купила крупнейшая мировая сеть ювелирных магазинов Chow Tai Fook Jewellery Group. До аукциона ее оценивали в 60 млн долларов.