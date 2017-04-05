Среда, 5 Апрель, 13:10

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,56
€ 60,24
Brent
$ 51,5
2°
Обь
135см +35

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Взрыв в метро Санкт-ПетербургаВеликий пост – 2017Паводок на Алтае – 2017
Новости

Правительство сократило прожиточный минимум в России

, ИА "Амител"
За четвертый квартал 2016 года его величина составила 9691 рубль

Фото: globalventure.ru

Правительство России уменьшило размер прожиточного минимума в стране — на четвертый квартал 2016 года его величина составила 9691 рубль.

Таким образом, по сравнению с третьим кварталом прошлого года данный показатель сократился на 198 рублей.

Что касается различных категорий населения, то прожиточный минимум для трудоспособных граждан составил 10466 рублей, для пенсионеров — 8000 рублей, для детей — 9434 рубля.

Читайте также: На сколько снизили прожиточный минимум и почему это произошло?

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, прожиточный минимум являет собой стоимостную оценку потребительской корзины и рассчитывается с использованием статистики об уровне потребительских цен на продукты питания и индексы потребительских цен на продукты питания, а также непродовольственные товары и услуги.

Также в расчет берутся и расходы по обязательным платежам и сборам. Этот индикатор необходим для определения размера помощи малоимущим семьям, назначения субсидий населению.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

5.04.2017 11:30
- гость -

Счетоводы от Бога!

0  0
5.04.2017 11:36
- гость -

По мнению чиновников, в месяц на жизнь нужно: Обычному россиянину - 9 691 руб Депутату Госдумы - 383 927 руб Главе Газпрома - 84 075 000 руб

0  0
5.04.2017 11:36
гость

улыбаемся и машем

0  0
5.04.2017 11:43
- гость -

Около 75% наемных работников в России находится у черты бедности согласно данным Росстата, пишут "Ведомости". В основе такой оценки лежит прожиточный минимум трудоспособного населения, который представляет собой стоимость набора продуктов и услуг, необходимых для выживания. В 2016 г. стоимость этого набора составляла 10 722 руб. в месяц.

Именно размер заработка, который граничит с уровнем прожиточного минимума, является гранью между бедностью и нищетой.

0  0
5.04.2017 11:45
- гость -

А взять да отменить прожиточный минимум , и сразу в России исчезнет нищета , и все сразу станут счастливыми .

0  0
5.04.2017 11:46
- гость -

и в барнауле есть товарищи с прожиточным минимумом в пол-муля

0  0
5.04.2017 11:47
- гость -

Наконец то экономика попорла, в идеале прожиточный минимум хотелось бы видеть в районе 1-3тыс рублей

0  0
5.04.2017 11:48
Крис

Как бы было бы здорово выдать чиновникам данную сумму денег и посмотреть на их "выживание"

0  0
5.04.2017 11:48
- гость -

Как в старые добрые времена

0  0
5.04.2017 11:49
- гость -

Таким образом, по сравнению с третьим кварталом прошлого года данный показатель сократился на 198 рублей.

Алтайский край и тут впереди РФ - у нас данный показатель сократился на 223 рубля )

0  0
5.04.2017 11:49
- гость -

Величина прожиточного минимума используется для расчета выплат малоимущим и социально не защищенным гражданам. Она же служит базой для оценки уровня бедности в стране.

За последние два года на максимальном уровне прожиточный минимум был установлен во втором квартале 2015 года - 10 тысяч 17 рублей в среднем и 10792 рубля для трудоспособного населения.

В тот же период Росстат зафиксировал резкий рост числа бедных, чьи доходы оказались ниже "прожиточной" черты, - их число достигло 20,3 млн человек, оформив рекорд почти за 10 лет. С тех пор правительство снизило прожиточный минимум на 3,2%.

В результате армия бедных в стране "сократилась" до 19,3 млн человек.

Необходимо еще снизить прожиточный минимум, хотя бы до 4 001 р. это позволит исправить статистику по находящемуся за чертой бедности населению и прибавит популярности нашему величайшему президенту всех времен и народов.

0  0
5.04.2017 11:50
- гость -

Чиновники это пастухи им нужно побольше чтобы управлять

0  0
5.04.2017 11:57
- гость -

какие, на фиг, непродовольственные товары, услуги, обязательные платежи?! этих денег только на жратву и хватит

0  0
5.04.2017 12:01
Коренной житель АК

Нужно сокращать правительство,а не прожиточный минимум. Когда россияне это поймут?

0  0
5.04.2017 12:09
- гость -

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий попавшим под санкции россиянам не декларировать доходы и не платить налоги в России в особых случаях.

0  0
5.04.2017 12:14
- гость -

Не Навальный, а правительство и думцы хотят устроить Майдан.

0  0
5.04.2017 12:20
- гость -

Нужно обеспечить народу доступ к информации , кто из чиновников проголосовал за такой минимум. И ЕЩЕ бы определить их на этот минимум пожить месяца три....при физической нагрузке....

0  0
5.04.2017 12:25
- гость -

чет как-то перекликаются две новости)) о снижении прож.минимума и об отмене налогов для этих))

0  0
5.04.2017 12:26
- гость -

И ЕЩЕ бы определить их на этот минимум пожить месяца три....при физической нагрузке....

И вместе с семьей, где пара детишек. Пусть покрутятся. А мы посмотрим.

0  0
5.04.2017 12:45
Истина

Так ведь предлагали ж сделать налог на бедность... Бедным быть стало б сразу невыгодно, и все сразу стали б богатыми ....

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< апрель 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
13:04
Китаец в больнице убил трех пациентов палочками для суши 1
12:51
Как прошла кавказская командировка главного полисмена Алтайского края. Фото 0
12:42
Закон жесток: как в России изменят правила проверки водителей на опьянение? 1
12:36
Обыски прошли в доме в Петербурге у предполагаемого террориста 6
12:30
Что известно о предполагаемом террористе, совершившем взрыв в метро? 0
12:23
Более 32 тысяч тюльпанов высадили в Барнауле 5
12:14
Таблички с адресами на домах Барнаула выполнят в едином дизайне 2
12:02
Уголовное дело возбуждено в связи с пропажей 11-летнего мальчика в Барнауле 0
11:54
Жена и внучка алтайского бизнесмена пострадали в метро Санкт-Петербурга 2
11:48
Бургерную "Мяsо" откроют на месте кофе-холла "Крем" в Барнауле. Фото 11
11:38
"Библионочь" пройдет в алтайской "Шишковке" 21 апреля 0
11:22
Правительство сократило прожиточный минимум в России 20
11:17
Бриллиант "Розовая звезда" ушел с молотка за 71,2 млн долларов 0
11:04
Поиски пропавшего в Барнауле 11-летнего ребенка пока не дали результатов 10
10:50
Рамзан Кадыров подписал закон о хождении в школу в хиджабах 15
10:38
Освещение, тротуары и тактильная плитка: как благоустроят дороги Барнаула 4
10:30
Такси нового формата начало работу в Барнауле. На правах рекламы
С помощью нового сервиса можно быстро найти машину, которая находится рядом с вами
10:22
Член Совфеда Вадим Тюльпанов погиб в Санкт-Петербурге 21
10:16
Эксперт рассказал о землетрясении, которое почувствовали жители Алтая 7
10:10
Интернет-аукционы "уронили" цену на технику 0
10:03
Мораторий на митинги хотят ввести в России после событий в Петербурге 50
09:50
Иномарка и "скорая помощь" столкнулись в Барнауле – очевидцы. Фото 0
09:41
Как приготовить незабываемый пасхальный кулич? 2
09:32
Иномарка протаранила дерево в центре Барнаула. Фото 3
09:29
Неизвестную пирамиду возрастом 3700 лет нашли в Египте 0
09:16
Следствие рассматривает версию о "случайном" подрыве в метро Петербурга 13
09:08
Реки Алтайского края в ожидании ледохода. Прямая трансляция 32
08:55
Хоккеисты Овечкин и Кузнецов все равно поедут на Олимпиаду в Пхенчхан 9
08:32
Представитель запрещенной ИГ назвал Дональда Трампа "идиотом" 8
08:30
Тренинг "Бизнес-профайлинг" пройдет в Барнауле 0
08:16
Девять пожарных тушили полыхающий частный дом в Камне-на-Оби 0
08:00
"Уральские авиалинии" предлагают скидку на полеты в Москву 0
08:00
Какой отель выбрать для отдыха в Турции? 2
07:34
Боль и страдания автолюбителей: фотовояж по весенним дорогам Барнаула 28
07:03
Сбрасываем вес: почему для большегрузов закрыли дороги в Алтайском крае? 5
07:03
О чем фильм "Время первых", из-за которого хотели перенести премьеру "Форсажа 8"? 3
06:32
Дом с сортовыми розами на участке продают в Барнауле за 7,3 млн руб. Фото 20
06:01
Что делают власти Алтайского края для развития здравоохранения? 25
05:23
Суд признал фельдшера виновной в гибели детей на Сямозере 5
05:04
Снег, сильный ветер и гололед обещают в Алтайском крае 5 апреля 0
02:02
Фильм Василия Шукшина "Печки-лавочки" покажут в Барнауле на большом экране 3
01:04
ГИБДД 5 апреля проверит, как барнаульцы перевозят детей 3
23:59
Эйфелева башня погасит огни в честь погибших во время теракта в Петербурге 0
23:03
Бранденбургские ворота в Берлине не подсветят в цвета российского флага 0
22:03
Лавров рассказал Тиллерсону о запрете танцев с мальчиками 1
21:17
Какие новые штрафы для водителей появились в России? 3
21:17
Медведев объяснил расследования Навального "шкурными интересами" 24
20:27
Зимняя пурга окутала Барнаул вечером 4 апреля. Фото 0
20:01
В Киргизии допросили родителей подозреваемого в теракте в Петербурге 3
19:50
Археологи нашли клад в Москве с монетами времен Екатерины II 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.