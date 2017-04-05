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Правительство России уменьшило размер прожиточного минимума в стране — на четвертый квартал 2016 года его величина составила 9691 рубль.

Таким образом, по сравнению с третьим кварталом прошлого года данный показатель сократился на 198 рублей.

Что касается различных категорий населения, то прожиточный минимум для трудоспособных граждан составил 10466 рублей, для пенсионеров — 8000 рублей, для детей — 9434 рубля.

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Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, прожиточный минимум являет собой стоимостную оценку потребительской корзины и рассчитывается с использованием статистики об уровне потребительских цен на продукты питания и индексы потребительских цен на продукты питания, а также непродовольственные товары и услуги.

Также в расчет берутся и расходы по обязательным платежам и сборам. Этот индикатор необходим для определения размера помощи малоимущим семьям, назначения субсидий населению.