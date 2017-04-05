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Правительство России уменьшило размер прожиточного минимума в стране — на четвертый квартал 2016 года его величина составила 9691 рубль.
Таким образом, по сравнению с третьим кварталом прошлого года данный показатель сократился на 198 рублей.
Что касается различных категорий населения, то прожиточный минимум для трудоспособных граждан составил 10466 рублей, для пенсионеров — 8000 рублей, для детей — 9434 рубля.
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Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, прожиточный минимум являет собой стоимостную оценку потребительской корзины и рассчитывается с использованием статистики об уровне потребительских цен на продукты питания и индексы потребительских цен на продукты питания, а также непродовольственные товары и услуги.
Также в расчет берутся и расходы по обязательным платежам и сборам. Этот индикатор необходим для определения размера помощи малоимущим семьям, назначения субсидий населению.
Комментарии
Счетоводы от Бога!
По мнению чиновников, в месяц на жизнь нужно: Обычному россиянину - 9 691 руб Депутату Госдумы - 383 927 руб Главе Газпрома - 84 075 000 руб
улыбаемся и машем
Около 75% наемных работников в России находится у черты бедности согласно данным Росстата, пишут "Ведомости". В основе такой оценки лежит прожиточный минимум трудоспособного населения, который представляет собой стоимость набора продуктов и услуг, необходимых для выживания. В 2016 г. стоимость этого набора составляла 10 722 руб. в месяц.
Именно размер заработка, который граничит с уровнем прожиточного минимума, является гранью между бедностью и нищетой.
А взять да отменить прожиточный минимум , и сразу в России исчезнет нищета , и все сразу станут счастливыми .
и в барнауле есть товарищи с прожиточным минимумом в пол-муля
Наконец то экономика попорла, в идеале прожиточный минимум хотелось бы видеть в районе 1-3тыс рублей
Как бы было бы здорово выдать чиновникам данную сумму денег и посмотреть на их "выживание"
Как в старые добрые времена
Таким образом, по сравнению с третьим кварталом прошлого года данный показатель сократился на 198 рублей.
Алтайский край и тут впереди РФ - у нас данный показатель сократился на 223 рубля )
Величина прожиточного минимума используется для расчета выплат малоимущим и социально не защищенным гражданам. Она же служит базой для оценки уровня бедности в стране.
За последние два года на максимальном уровне прожиточный минимум был установлен во втором квартале 2015 года - 10 тысяч 17 рублей в среднем и 10792 рубля для трудоспособного населения.
В тот же период Росстат зафиксировал резкий рост числа бедных, чьи доходы оказались ниже "прожиточной" черты, - их число достигло 20,3 млн человек, оформив рекорд почти за 10 лет. С тех пор правительство снизило прожиточный минимум на 3,2%.
В результате армия бедных в стране "сократилась" до 19,3 млн человек.
Необходимо еще снизить прожиточный минимум, хотя бы до 4 001 р. это позволит исправить статистику по находящемуся за чертой бедности населению и прибавит популярности нашему величайшему президенту всех времен и народов.
Чиновники это пастухи им нужно побольше чтобы управлять
какие, на фиг, непродовольственные товары, услуги, обязательные платежи?! этих денег только на жратву и хватит
Нужно сокращать правительство,а не прожиточный минимум. Когда россияне это поймут?
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий попавшим под санкции россиянам не декларировать доходы и не платить налоги в России в особых случаях.
Не Навальный, а правительство и думцы хотят устроить Майдан.
Нужно обеспечить народу доступ к информации , кто из чиновников проголосовал за такой минимум. И ЕЩЕ бы определить их на этот минимум пожить месяца три....при физической нагрузке....
чет как-то перекликаются две новости)) о снижении прож.минимума и об отмене налогов для этих))
И ЕЩЕ бы определить их на этот минимум пожить месяца три....при физической нагрузке....
И вместе с семьей, где пара детишек. Пусть покрутятся. А мы посмотрим.
Так ведь предлагали ж сделать налог на бедность... Бедным быть стало б сразу невыгодно, и все сразу стали б богатыми ....