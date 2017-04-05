Фото: avtograf22.ru

Ежегодная культурная акция под названием "Библионочь" пройдет 21 апреля в Алтайской краевой библиотеке им. В. Я. Шишкова, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.

Девиз мероприятия в этом году звучит так: "История продолжается!". Отметим, что такое культурное мероприятие в библиотеке проводят третий год подряд. За эти годы "Шишковка" становилась библиоэкспрессом, бюро путешествий, киностудией "Шишковка-фильм". В этом году библиотека станет "Островом сокровищ".

"В 2017 году краевая библиотека вновь меняет концепцию и предстанет островом сокровищ, где каждый наверняка отыщет свое богатство и не уйдет с пустыми руками. В этот вечер гостей ждут мастер-классы и квесты, выставки, танцы и игры, викторины и масса сюрпризов в заповедных местечках острова", – говорят в библиотеке.

Отметим, что начало "Библионочи" назначено на 18.00.