Фото: barnaul.fm

Адресные таблички в Барнауле планируется выполнить в едином дизайне – в мэрии краевой столицы обсудили предстоящую работу по замене аншлагов.

Как сообщает пресс-центр администрации города, в настоящее время власти муниципалитета разрабатывают новую редакцию "Правил благоустройства территории городского округа – города Барнаула".

В документе рекомендации, связанные с тем, как необходимо вести адресное хозяйство, выделят в отдельное постановление.

"Жители смогут без труда найти документ и заказать в специализированных компаниях изготовление адресного аншлага, скачав дизайн с официального сайта Барнаула", – указывают в мэрии.

К слову, по данным на конец прошлого года, в Барнауле таблички необходимо было заменить или восстановить по более чем двум тысячам адресов.