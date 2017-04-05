Фото: Александра Черданцева/ ИА "Амител"

Во время взрыва в метро в Петербурге пострадали жена и внучка президента Ассоциации туристских организаций Республики Алтай Сергея Зяблицкого. Об этом пишут "Новости Горного Алтая".

По словам Сергея Зяблицкого, его жена Вера и внучка Александра приехали в Петербург, чтобы выбрать вуз для дальнейшего обучения девочки. Александра хорошо рисует и хотела бы этому учиться и дальше.

Взрыв раздался в том вагоне, в котором они ехали. Сергей Зяблицкий считает, что его близкие находились всего в нескольких метрах от предполагаемого смертника.

Веру Александровну откинуло взрывом. В темноте она отыскала внучку, которая в тот момент была без сознания, потушила горевшие волосы. Затем передала девочку молодым людям, которые помогали выносить пострадавших через двери вагона.

Со слов женщины, она видела останки предположительного виновника взрыва – его тело было разорвано.

Сначала бабушку и внучку развезли по разным больницам, но женщина попросила отпустить ее к девочке.

Зяблицкий сообщил, что у его внучки лопнула барабанная перепонка и может быть травма головы. Также он благодарит всех, кто предложил ему свою помощь. "Хочу всем сказать, что сейчас нам ничего не требуется, и огромное спасибо за поддержку", — сказал он.

Также он отметил, что прибывшие на место ЧП полицейские и спасатели действовали высокопрофессионально. Власти Алтайского края также созванивались с ним, предлагали помощь.

Напомним, 3 апреля около 14:30 по московскому времени в Санкт-Петербурге в метро между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" прогремел взрыв. Число погибших на сегодня составляет 14 человек, в больницах остаются еще около 50 раненых. Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт". В городе объявили трехдневный траур.