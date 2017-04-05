Фото: politsib.ru

Бургерная "Мяsо" появится на месте кофе-холла "Крем", который до недавнего времени работал в самом центре Барнаула по адресу проспект Социалистический, 116, сообщает "Политсибру".

По информации издания, новое заведение откроет новосибирский ресторанный холдинг Kinza Group. По словам бренд-менеджера холдинга Галины Торбенко, в бургерной представят два интересных молодежных проекта.

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Ожидается, что "Мяso" начнет работу уже в апреле.