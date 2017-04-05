Фото: politsib.ru
Бургерная "Мяsо" появится на месте кофе-холла "Крем", который до недавнего времени работал в самом центре Барнаула по адресу проспект Социалистический, 116, сообщает "Политсибру".
По информации издания, новое заведение откроет новосибирский ресторанный холдинг Kinza Group. По словам бренд-менеджера холдинга Галины Торбенко, в бургерной представят два интересных молодежных проекта.
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Ожидается, что "Мяso" начнет работу уже в апреле.
Комментарии
откройте там уже узбечку ! пафосные заведения там держатся 2-3 года в лучшем случае
я че Мяso? Че не Myasoff или Farsch ? За такие вывески надо наказывать. Жестоко наказывать
Лучше бы еще одну Грильницу там открыли!
Нэйминг как всегда прекрасен в барнауле )) Колхоз процветает и далее. Можно было назвать просто МЯСО - было бы понятно, стильно и эффективно с точки зрения восприятия. А так действительно не хватает двойной FF ))) пока что из бургерных лидирует Крафт бургер однозначно. Мама я поел - дорого и порции меньше и вкус не очень то и ок. про маки кфс молчим - не того формата кухня.
О, не спасибо, котлеты с хлебом за 400-500 рублей в лухари бургерных)))) у нас не такой обеспеченный народ, как на западе, лучше шашлыка лютого поем за эти бабки)))
11:54, сходи в узбечку на Комсомольском-Советской, отведаешь блюда с узбекскими волосами, сможешь даже их узбекский мант, держа за волос донести до кассы, чтобы лично презентовать его "шеф-повару"...
капееец...SALO на пузе!! вот как назвать
12:02, "грильница" - это ацтой, "пережеванное" мясо, пусть они сами едят!
мясные подтянулись, неумело отгавкиваются
12:26 а ты либо злой веган -решил тут тож гавкнуть
Наконец то закрыли этот ужасный кофе-крем. Изначально там было неплохо.. Но потом..Грязь, смрад и хамоватый персонал. Алкашам и медпредам нравилось