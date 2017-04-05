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Более 32 тысяч тюльпанов высадили в Барнауле

, ИА "Амител"
В этом году на барнаульские клумбы будет высажено около 6,5 кг семян цветов

Фото: pixabay.com

Озеленение клумб в Барнауле начнется 25 мая, за летний сезон планируют высадить около 6,5 килограммов семян цветов, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.

Помощник агронома АО "Декоративные культуры" Елена Мингаездинова рассказала, что каждой культуре требуется свое минеральное питание, индивидуальный полив. Дневная температура в теплицах составляет 20-22 градуса, ночная – 14-16 градусов. 

По словам специалиста, уже через месяц взгляды барнаульцев будут радовать распустившиеся тюльпаны. После весенних цветов на клумбах краевой столицы распустятся привычные бархатцы и необычные новогвинейские бальзамины, королевская пеларгония.

Что касается упомянутых тюльпанов, то этой весной расцветет более 32 тысяч штук разных видов (бахромчатых, махровых) и расцветок (розовые, ярко-розовые, бело-розовые, оранжевые, желтые и другие). 

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

5.04.2017 12:30
- гость -

Не Барнаул, а Амстердам какой-то, когда марихуану легализуете? А там и до гей парада не далеко

0  0
5.04.2017 12:34
- гость -

М-да , тюльпаны это хорошо, и не только перед городской и краевой администрацией, на Гущина только бутылки и бычки по обочинам , чего так бухает и курит народ то наш, высокодуховный?

0  0
5.04.2017 12:38
- гость -

12:34 согласен!

0  0
5.04.2017 12:40
- гость -

12:34 а в аптеку ваще не зайти постоянный запах перегара как там девченки с этими упырями работают!!а ща оттаяли чирки на пятаке все позахоркали!!им мля..клетку нужно делать и там выгуливать

0  0
5.04.2017 13:01
- гость -

Даешь гей-парады и марихуану как в Нидерландах, а всех упырей - в отставку!

0  0
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