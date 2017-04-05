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Озеленение клумб в Барнауле начнется 25 мая, за летний сезон планируют высадить около 6,5 килограммов семян цветов, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.

Помощник агронома АО "Декоративные культуры" Елена Мингаездинова рассказала, что каждой культуре требуется свое минеральное питание, индивидуальный полив. Дневная температура в теплицах составляет 20-22 градуса, ночная – 14-16 градусов.

По словам специалиста, уже через месяц взгляды барнаульцев будут радовать распустившиеся тюльпаны. После весенних цветов на клумбах краевой столицы распустятся привычные бархатцы и необычные новогвинейские бальзамины, королевская пеларгония.

Что касается упомянутых тюльпанов, то этой весной расцветет более 32 тысяч штук разных видов (бахромчатых, махровых) и расцветок (розовые, ярко-розовые, бело-розовые, оранжевые, желтые и другие).