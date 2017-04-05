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Уголовное дело возбуждено в Барнауле в связи с пропажей 11-летнего Дмитрия Попова, поиски которого ведутся в краевой столице со 2 апреля.

"Принимая во внимание длительное отсутствие информации о месте нахождения ребенка и внезапность его исчезновения, следственным отделом по Индустриальному району города Барнаула следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю принято решение о возбуждении уголовного дела", – указывают в краевом управлении Следственного комитета.

В настоящее время правоохранители и волонтеры ведут поиски ребенка.

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Напомним, мальчик пропал 2 апреля. Возвращаясь в дневное время домой, он ушел в неизвестном направлении и не сообщил об этом никому из родственников.

Приметы пропавшего: рост 140 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые.

Мальчик был одет в сине-белую шапку, бело-желто-голубую куртку, синие джинсы, коричневые ботинки.



