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Сотрудники правоохранительных органов установили квартиру в Петербурге, в которой жил предполагаемый террорист Акбаржон Джалилов. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

В этой квартире правоохранители уже успели провести обыск.

"Точно установлено место жительства Акбаржона Джалилова, совершившего, по данным следствия, взрыв в вагоне метро. В его жилище уже проведен обыск. На изъятых с камер наружного наблюдения видеозаписях зафиксирован момент выхода подозреваемого из дома с сумкой и рюкзаком", – сказано в сообщении СКР.

Также к этому часу удалось установить личности еще двух погибших в питерской подземке. В ближайшее время начнется выдача останков родственникам.

Напомним, 3 апреля около 14:30 по московскому времени в Санкт-Петербурге в метро между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" прогремел взрыв. Число погибших на сегодня составляет 14 человек, в больницах остаются еще около 50 раненых. Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт". В городе объявили трехдневный траур.