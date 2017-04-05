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Новости

Обыски прошли в доме в Петербурге у предполагаемого террориста

, ИА "Амител"
Также следствие установило место жительства предполагаемого террориста

Фото: tv29.ru

Сотрудники правоохранительных органов установили квартиру в Петербурге, в которой жил предполагаемый террорист Акбаржон Джалилов. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

В этой квартире правоохранители уже успели провести обыск.

"Точно установлено место жительства Акбаржона Джалилова, совершившего, по данным следствия, взрыв в вагоне метро. В его жилище уже проведен обыск. На изъятых с камер наружного наблюдения видеозаписях зафиксирован момент выхода подозреваемого из дома с сумкой и рюкзаком", – сказано в сообщении СКР.

Также к этому часу удалось установить личности еще двух погибших в питерской подземке. В ближайшее время начнется выдача останков родственникам.

Напомним, 3 апреля около 14:30 по московскому времени в Санкт-Петербурге в метро между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" прогремел взрыв. Число погибших на сегодня составляет 14 человек, в больницах остаются еще около 50 раненых. Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт". В городе объявили трехдневный траур.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

5.04.2017 12:40
- гость -

Никогда не выходите из дому с сумкой и рюкзаком. И вообще старайтесь не выходить из дому, пока плешивый, безобразный, мерзопакостный путинизм не вынесут вперёд ногами из России. Ибо до тех пор все граждане будут делиться на две категории: потенциальных террористов и жертв терактов, устраиваемых режимом начиная с 1999 года.

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5.04.2017 12:50
Правдофил

5.04.2017 12:40 Что, по следам твоего подельника пошли? Или просто Навального неудобными вопросами по его кину завалили? Или это из-за того, что ФБК обвинили во лжи швейцарцы?

Пукан у тебя зачетно горит, видимо хорошо прижали!

0  0
5.04.2017 13:00
- гость -

12-50....Бабуся,у тебя мания Навального,что ли?Очевидно,твои недокомменты это явный заказ нынешней власти.Залепи уже свое дуло!!!!

0  0
5.04.2017 13:05
- гость -

Филе как главному спецу по пуканам надо верить.У него уже отгорело и даже не дымится. Да и звиздоболить про швейцарцев мешая ложь с правдой в его правилах. Пруф всё равно не даст.

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5.04.2017 13:07
Хрeн mopжовый

Сударь,готов частично с Вами согласиться! Пукан рвёт только о мысли сплочения россиян, против терроризма,)) у либорастов,и их бородатых друзей из ИГИЛ(опг,запрещенной в Рф организации поклонников дерьмакратии за права геев)!

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5.04.2017 13:10
- гость -

Уже сказали что дома ничего не нашли. А может это не он. Пытаются на кого-то повесить вину. Один вариант не прошёл, оказался живой улетел в Оренбург. А этот раз мертв можно все на него свалить.

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