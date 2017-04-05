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Пациент, проходивший лечение в клинике для душевнобольных в китайской провинции Хэнань, убил трех человек палочками для суши, сообщает "Росбалт".

ЧП произошло еще в конце февраля. Мужчина был привязан. В палате также находились и другие пациенты клиники.

Подозреваемый смог отвязаться, схватил со стола палочки для еды и начал нападать на людей.

Когда врачи прибежали на шум, то обезоружили больного, но он успел ранить трех пациентов, которые позже скончались.