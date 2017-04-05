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Пассажирский самолет, выполнявший рейс из тайского города Утапао в Кемерово, вернулся через час после взлета в аэропорт вылета, пишет РБК.

Как сообщается, экипаж принял решение развернуть самолет после того, как сработал датчик технической неисправности правого двигателя.

На борту воздушного судна было 167 пассажиров и семь членов экипажа. Лайнер благополучно приземлился в Таиланде. Пассажиров планируют отправить обратно в Россию на резервном борту.