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Пассажирский самолет, выполнявший рейс из тайского города Утапао в Кемерово, вернулся через час после взлета в аэропорт вылета, пишет РБК.
Как сообщается, экипаж принял решение развернуть самолет после того, как сработал датчик технической неисправности правого двигателя.
На борту воздушного судна было 167 пассажиров и семь членов экипажа. Лайнер благополучно приземлился в Таиланде. Пассажиров планируют отправить обратно в Россию на резервном борту.
Комментарии
У-Тапао - это не городок, это аэропорт в Паттайе Туда временно отправляются чартеры, т.к. в аэропорту Суварнабхуми (Бангкок), ремонтные работы на одной из ВПП.
Кстати, эти самолеты идут с местом отправления и прибытия Районг (Rayong).
Районг это провинция где а/п Утопао)
Кстати в Паттаю гораздо удобнее летать через Утопао, ближе всего к Джомтьену и Амбассадору