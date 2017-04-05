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Новости

Волну антитеррористических митингов готовят по всей стране – СМИ

, ИА "Амител"
Вероятной датой проведения акций называется 8 апреля

Фото: Александра Черданцева/Amic.ru

Антитеррористические митинги могут пройти по всей России 8 апреля, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.

По данным издания, регионам даны рекомендации провести в этот день демонстрации с антитеррористической повесткой. Вероятно, в акциях примут участие представители всех парламентских партий.

"Коммерсант" добавляет, что эту информацию подтвердили несколько источников в "Единой России". Также издание указывает, что в некоторых региональных администрациях уже начали подготовку к митингам.

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"Только не надо называть это “днем гнева”, это день скорби. Властям часто пеняют, что они не разделяют горе народа, одна из целей – доказать, что это не так. Никаких установок по численности или лозунгам нам не спускали, хотя понятно, что людей меньше обычного быть не должно", – сообщил один из собеседников газеты.

Напомним, 3 апреля в петербургском метрополитене прогремел взрыв, унесший жизни 14 человек. Еще порядка 50 человек получили ранения. По факту случившегося расследуется уголовное дело.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

5.04.2017 13:15
- гость -

А мараторий?

0  0
5.04.2017 13:16
Еж

Антитеррористические митинги - это как забастовка мух против дихлофоса...

0  0
5.04.2017 13:18
- гость -

аха давайте мож еще в толпе кто рванет..

0  0
5.04.2017 13:23
- гость -

Навальняку-на гиляку! Все, кто скачет-кенгуру! Детей майдауна-на фонари! Фашистов-убивать на Донбассе!

0  0
5.04.2017 13:25
коляныч

как бы хорошее дело затеять хотят и против терроризма волну поднять и второго зайца прихлопнуть отвлечь народ от всяких там Платонов и Димонов.

0  0
5.04.2017 13:25
Пленный

Антитеррористический? Это против кого? Террористов? Они как гомосеки что-ль уже права качают? Они понимают метод Грубой силы.

0  0
5.04.2017 13:30
Народная примета

Госдума устами красноярского депутата предлагает запретить митинги А именно, после произошедшего в Петербурге теракта, в Думе призвали ввести мораторий на митинги. По мнению заместителя председателя комитета нижней палаты парламента по обороне Юрия Швыткина (представляющим Красноярский край), внутренние проблемы «должны решаться другим путём». «У нас извне сейчас есть серьёзная угроза вблизи наших границ, и, если мы сейчас будем ещё изнутри подтачивать, раскачивать, то это может привести просто к непредсказуемым последствиям, просто бери нас голыми руками. Я ни в коем случае не говорю, что проблем у нас нет, у нас, конечно же, есть проблемы, но они должны решаться другим путём. Думаю, запретные функции тут вводить не надо, но должна быть проведена соответствующая пропагандистская работа, что, если кто-то какие-то митинги планирует, особенно сейчас, нужно воздержаться от их проведения», — об этом депутат заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва». Он также добавил, что террористы, как правило, приурочивают свои атаки к «каким-либо значимым событиями и знаменательным датам». Какая значительная дата была 3 апреля, господин Швыткин не уточнил, как не удосужился объяснить, чем он и его коллеги по Госдуме собираются заменить закреплённое 31 статьёй Конституции РФ право на свободу митингов и собраний. Впрочем, ограничение гражданских свобод после терактов для России не ново. Самое заметное – отмена выборов губернаторов после теракта в Беслане 1 сентября 2004 года.

0  0
5.04.2017 13:38
Коренной житель АК

Таким образом власть хочет народный гнев пустить на антитерроризм. Вот значит кому это было выгодно.

0  0
5.04.2017 13:39
- гость -

Должны ли россияне после теракта сплотиться вокруг Владимира Путина?

0  0
5.04.2017 13:40
- гость -

АП: "Это административный ресурс! 8 апреля состоится митинг против терроризма. Наши требования: всем прийти! Кто не придет,будет уволен!"

0  0
5.04.2017 13:41
- гость -

– В связи с угрозой, проведение массовых акций недопустимо! – А как же митинг против терроризма? – На него можете идти, мы взрывать не будем!

0  0
5.04.2017 13:44
- гость -

Как это банально, укрощать народ, напугав его перед этим.

0  0
5.04.2017 13:44
- гость -

И ещё надо крестный ход организовать и молебен!

0  0
5.04.2017 13:44
- гость -

Антитеррористические митинги, а террористы их так прям напугались может спец службам профессионалам ими заниматся следует,а не митингами могут ведь и в толпе митингующих что то взорвать.

0  0
5.04.2017 13:45
- гость -

Гость от 13:40,после вашего поста,Вы не будете сняты с довольствия Госдепа США и не будете уволены!

0  0
5.04.2017 13:45
- гость -

Мораторий на митинги хотят ввести в России после событий в Петербурге

Волну антитеррористических митингов готовят по всей стране

Это как?

0  0
5.04.2017 13:47
- гость -

Ага,гость от 13:44,коррупционеры так и обосрались,после высера Овального!

0  0
5.04.2017 13:48
- гость -

Каком кверху!

0  0
5.04.2017 13:54
- гость -

Народная примета 5 апреля 2017 г. 13:30

этот фейк обсудили на сегодняшней ветке на АМИКе. не надо распространять фейки.

0  0
5.04.2017 13:55
- гость -

- гость - 5 апреля 2017 г. 13:45 кто хочет?

журналисты извратили слова одного неумного депутата, а вы уже считаете, что кто то чего то хочет? у вас вообще голова есть? или вы только заголовки журналюг читаете? и всё схавываете?

0  0
5.04.2017 13:57
- гость -

Зачем? Любой нормальный человек и так против, и это все понимают. Они напугают террористов? Нет. За-че-м? Может против тарифов, жкх, воровства, несменяемости и т.д или это не опасно для страны?

0  0
5.04.2017 13:59
- гость -

Что-то опоздали. Такие митинги были бы к месту в сентябре-октябре 2015, а теперь поздняк метаться. Уже влезли.

0  0
5.04.2017 14:00
- гость -

Логика подсказывает, что самая эффективная стратегия борьбы с терактами — создавать большие скопления людей.

0  0
5.04.2017 14:09
- гость -

- гость - 5 апреля 2017 г. 13:59 Уже влезли.

Уже весь мир влез.

0  0
5.04.2017 14:11
- гость -

- гость - 5 апреля 2017 г. 13:59 Что-то опоздали. Такие митинги были бы к месту в сентябре-октябре 2015, а теперь поздняк метаться. Уже влезли.

Может поэтому полтора года без терактов жили? Европе так не повезло

0  0
5.04.2017 14:13
- гость -

Всё понятно. Вместо борьбы с коррупцией - реальной или декоративной - антитеррористические митинги. Вот пусть кремлёвские квартиранты на них и ходят.

0  0
5.04.2017 14:15
- гость -

Протестные движеняи направляют в другое русло. Видимо еще не все растащили.

0  0
5.04.2017 14:15
- гость -

Был в Нью-Йорке в 2006 году...Прилетел 11 сентября в 5 летие терракта на Башнях близнецах. ПОЛНЫЙ порядок и никакой нервозности ни в аэропорту, ни в метро. Ходили вооружённые патрули, но неудобств они не создавали и ни каких митингов

0  0
5.04.2017 14:19
- гость -

Митинг против терроризма - то же самое, что таблетки от глистов бешеной собаке: помочь-то поможет, но вот не так и не от того, что надо.

0  0
5.04.2017 14:20
- гость -

Будем смотреть, как пройдет процедура согласования митингов, в какие сроки, на какие окраины отправят митингующих?

0  0
5.04.2017 14:24
- гость -

Отвлекают россиян от коррупционных митингов(Митинг против губернатора Алтайского края...)

0  0
5.04.2017 14:26
- гость -

Мне кажется глупо с терроризмом бороться интеллигентными методами. Террорист использует дикие средневековые методы, только адекватный ответ может его остановить. Сегодня терроризм становится тем более опасней, что дикая идеология сочетается с техническими достижениями цивилизации. Осталось им получить в свои руки ядерный заряд

0  0
5.04.2017 14:31
-гость-

чего тут не понятного, внимание отвлекает, от "уточек", платонов, жкх, роста цен, падения уровня жизни, обнищания. поможет ли только это все.

0  0
5.04.2017 14:32
- гость -

Крымские скрепы сдохли, 17 лет без терактов, а тут конец срока отсидки кремлёвского сидельца и вот она новая скрепа, объединимся в антитеррористическом экстазе, и выберем на трон в 2018 мирового борца с террором, по совместительству главного террориста глав стерха.

0  0
5.04.2017 14:32
- гость -

- гость - 5 апреля 2017 г. 14:11 Может поэтому полтора года без терактов жили? Европе так не повезло --- Про Аэробус то ты уже забыл? Рыбка-гуппи.. Ничего, скоро напомнят.

0  0
5.04.2017 14:38
- гость -

- гость - 5 апреля 2017 г. 14:32 Про Аэробус то ты уже забыл? Рыбка-гуппи.. Ничего, скоро напомнят.

Это же в Египте, да летать за пределы России опасно. И тебе возможно напомнят быстрее

0  0
5.04.2017 14:40
- гость -

Не время сейчас на митинги ходить, не время. Ну, если только, чтобы вокруг путина сплотиться.

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