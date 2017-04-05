Фото: barnaul.org

Громкое уголовное дело бывшего сити-менеджера Барнаула Игоря Савинцева, которого признали виновным в должностных преступлениях и приговорили к условному сроку, как ожидается, в скором времени будет рассматриваться в краевом суде.

Как сообщал накануне портал Amic.ru, прокуратура, изучив вердикт, вынесенный в отношении экс-чиновника Центральным районным судом, приняла решение обжаловать приговор.

Напомним, что изначально гособвинение просило суд назначить Савинцеву наказание в виде пяти лет реального лишения свободы и штрафа в размере 400 тысяч рублей. Районный суд, в свою очередь, принял решение, согласно которому экс-глава администрации краевой столицы получил четыре года условно и штраф в размере 370 тысяч рублей.

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Также отметим, что о намерении обжаловать приговор и добиться оправдания для Игоря Савинцева заявила его адвокат.

Как сообщили нашему порталу в краевом суде, пока материалы дела и жалобы на приговор в инстанцию не поступили. По словам помощника председателя Алтайского краевого суда Оксаны Головиной, все документы должны быть направлены из суда первой инстанции. При этом должна пройти процедура апелляционного оформления, которая занимает определенное время.

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Amic.ru неоднократно сообщал, что Игоря Савинцева признали виновным в превышении полномочий и совершении покушения на присвоение и растрату.