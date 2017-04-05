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32-летняя жительница Петропавловска–Камчатского потеряла зрение во время процедуры татуажа в одном из косметологических центров города. По данному факту назначена проверка, пишет "ФАН".

Известно, что женщине стало плохо, когда мастер нанесла на веки клиентки обезболивающий медицинский препарат. Косметолог сразу прекратила процедуру и вызвала бригаду скорой помощи.

В больнице сообщили, что у женщины случилась сильная аллергическая реакция. Мастеру о возможной аллергии она не сообщила. Препарат, вызвавший аллергическую реакцию, был изъят из салона для экспертизы.