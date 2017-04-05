Фото: just-my-beauty.com
32-летняя жительница Петропавловска–Камчатского потеряла зрение во время процедуры татуажа в одном из косметологических центров города. По данному факту назначена проверка, пишет "ФАН".
Известно, что женщине стало плохо, когда мастер нанесла на веки клиентки обезболивающий медицинский препарат. Косметолог сразу прекратила процедуру и вызвала бригаду скорой помощи.
В больнице сообщили, что у женщины случилась сильная аллергическая реакция. Мастеру о возможной аллергии она не сообщила. Препарат, вызвавший аллергическую реакцию, был изъят из салона для экспертизы.
Комментарии
На глазах чтоли тату делала? Совсем из ума некоторые выжили.
Мастеру о возможной аллергии она не сообщила. - Могла и не знать, т.к. этот препарат не получала. Скорее всего "стрелки" делала.
Красилась бы дедовским способом - была бы здорова. Так ведь нет - захотелось бабе "вечной" красоты - и чтоб без особых трудов.