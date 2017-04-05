Фото:barnaul.org

Жители Барнаула возложили цветы в память о погибших при теракте в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.

Как сообщается, цветы были возложены в среду, 5 апреля, на Мемориале Славы. В мероприятии приняли участие волонтеры, представители студенческих строительных отрядов, курсанты военно-патриотических клубов. Также память погибших при этом теракте почтили минутой молчания.

Как уже сообщалось ранее, глава администрации Барнаула Сергей Дугин пообещал помочь барнаульской семье, пострадавшей в результате взрыва в метро.

Напомним, во время взрыва пострадали жена и внучка президента Ассоциации туристских организаций Республики Алтай Сергея Зяблицкого.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , 3 апреля около 14:30 по московскому времени в Санкт-Петербурге в метро между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" прогремел взрыв. Число погибших на сегодня составляет 14 человек, в больницах остаются еще около 50 раненых. Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт". В городе объявили трехдневный траур.