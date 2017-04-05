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Опрос, проведенный службой исследований сайта Зарплата.ру, показал, что думают барнаульцы о своей заработной плате и насколько они чувствуют себя счастливыми.

Исследование было проведено среди 1028 жителей краевой столицы. Оказалось, что лишь 20% горожан удовлетворены уровнем своей зарплаты. Примечательно, что женщины на 50% оказались довольнее мужчин.

41% респондентов заявили о том, что они скорее не удовлетворены заработной платой, а 39% оказались совершенно недовольны уровнем своего дохода.

Интересно, что больше всего зарплата не устраивает тех, кто получает до 30% в месяц. Таковых в этой категории опрошенных 86%.

"Зарплата 50-60 тысяч рублей не устраивает 60% респондентов. Среди тех горожан, чей уровень дохода составляет больше 70 тысяч и от 60 тысяч до 70 тысяч, недовольных своей зарплатой оказалось 40% и 50% соответственно", – также говорится в исследовании.

Удивительно то, что при этом на вопрос "Насколько вы счастливы и довольны жизнью?" об ощущении счастья заявили в первую очередь те, чей заработок составляет от 20 тысяч до 30 тысяч рублей – таковых 43%.

Максимальное несчастье ощущают горожане, зарабатывающие более 80 тысяч рублей — 46% в этой категории.

Отдельный вопрос, сколько хотели бы зарабатывать барнаульцы. 40% опрошенных будут счастливы, получая свыше 80 тысяч рублей в месяц, еще 14% обрадуются зарплате от 50 тысяч до 60 тысяч рублей, 13% устроит сумма от 40 тысяч до 50 тысяч рублей в месяц, 12% – от 70 тысяч до 80 тысяч рублей, а каждый одиннадцатый опрошенный хочет получать 30-40 тысяч рублей.

Опрос проводился на сайте Зарплата.ру с 28 марта по 3 апреля 2017 года путем онлайн-анкетирования среди зарегистрированных пользователей.