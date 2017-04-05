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Опрос, проведенный службой исследований сайта Зарплата.ру, показал, что думают барнаульцы о своей заработной плате и насколько они чувствуют себя счастливыми.
Исследование было проведено среди 1028 жителей краевой столицы. Оказалось, что лишь 20% горожан удовлетворены уровнем своей зарплаты. Примечательно, что женщины на 50% оказались довольнее мужчин.
41% респондентов заявили о том, что они скорее не удовлетворены заработной платой, а 39% оказались совершенно недовольны уровнем своего дохода.
Интересно, что больше всего зарплата не устраивает тех, кто получает до 30% в месяц. Таковых в этой категории опрошенных 86%.
"Зарплата 50-60 тысяч рублей не устраивает 60% респондентов. Среди тех горожан, чей уровень дохода составляет больше 70 тысяч и от 60 тысяч до 70 тысяч, недовольных своей зарплатой оказалось 40% и 50% соответственно", – также говорится в исследовании.
Удивительно то, что при этом на вопрос "Насколько вы счастливы и довольны жизнью?" об ощущении счастья заявили в первую очередь те, чей заработок составляет от 20 тысяч до 30 тысяч рублей – таковых 43%.
Максимальное несчастье ощущают горожане, зарабатывающие более 80 тысяч рублей — 46% в этой категории.
Отдельный вопрос, сколько хотели бы зарабатывать барнаульцы. 40% опрошенных будут счастливы, получая свыше 80 тысяч рублей в месяц, еще 14% обрадуются зарплате от 50 тысяч до 60 тысяч рублей, 13% устроит сумма от 40 тысяч до 50 тысяч рублей в месяц, 12% – от 70 тысяч до 80 тысяч рублей, а каждый одиннадцатый опрошенный хочет получать 30-40 тысяч рублей.
Опрос проводился на сайте Зарплата.ру с 28 марта по 3 апреля 2017 года путем онлайн-анкетирования среди зарегистрированных пользователей.
Комментарии
В России 75% наемных работников предприятий и организаций находится у черты бедности. Каждому десятому работнику не хватает зарплаты даже на еду, свидетельствуют данные НИИ Росстата.
В 2016 году стоимость набора продуктов и услуг, минимально необходимых для выживания, составляла 10 тысяч 722 рубля в месяц. Заработок на уровне прожиточного минимума - грань между бедностью и нищетой. Зарабатывающий 1-2 минимума - бедняк, способный лишь прокормить себя и одного члена своей семьи. Зарабатывающий меньше переходит в категорию нищих: заработок не обеспечивает простого воспроизводства его рабочей силы.
По данным Росстата, средняя по России зарплата в корпоративном секторе составила в прошлом году 36,667 рублей.
Исходя из этого критерия почти 11% российских работников - нищие, еще 27,5% - бедные, у 37% заработок выше черты бедности. В абсолютном значении к нищим относятся более 3 млн работников корпоративного сектора, к бедным - почти 8 млн, к стандарту потребления чуть выше бедности - еще 11 млн человек.
Больше всего работников с заработком ниже, на уровне или чуть выше черты бедности - в сельском хозяйстве (93%), легкой промышленности (93%), образовании (87%), здравоохранении (85%). Доля работников с высокими доходами относительно велика в добывающей промышленности (54%), финансах (48%), сфере недвижимости (36%), науке и научном обслуживании (47%), госуправлении (33%).
Нарастающий разрыв в уровне доходов населения подтверждаются и новыми данными по потребительской активности в России. Оборот розничной торговли в стране падает уже 26 месяцев подряд и за это время сократился почти на 19%. В начале 2017 года переломить эту тенденцию не удалось: в январе продажи упали на 2,2%, а в феврале спад ускорился до 2,6%.
В настоящее время с финансовыми трудностями сталкиваются граждане трудоспособного возраста: около 5 млн человек получают настолько мизерную зарплату, что остаются за чертой бедности, при этом 10% самых состоятельных россиян контролируют 89% всех доходов населения в стране. И это главный вызов для современной России.
"Зарплата 50-60 тысяч рублей не устраивает 60% респондентов. Среди тех горожан, чей уровень дохода составляет больше 70 тысяч и от 60 тысяч до 70 тысяч, недовольных своей зарплатой оказалось 40% и 50% соответственно" где это вы в Барнауле нашли такие зарплаты?