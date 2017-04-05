Алтайские власти усилят меры безопасности после теракта в Петербурге

Фото: администрация Алтайского края
Субъекты транспортной инфраструктуры Алтайского края усилят меры безопасности после теракта в метро Санкт-Петербурга, который произошел 3 апреля. Соответствующее распоряжение направлено Минтрансом России и минстройтрансом Алтайского края.
Как рассказал в ходе онлайн-конференции на сайте администрации региона заместитель министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Коровин, в субъекты транспортной инфраструктуры направлены обращения об усилении мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.
"На объектах транспортной инфраструктуры приняты меры по усилению бдительности работников при выполнении повседневных обязанностей в части обнаружения бесхозных вещей и подозрительных предметов, по взаимодействию с правоохранительными органами по выявлению подозрительных лиц и предупреждению актов незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса, способных нанести вред жизни и здоровью людей", — сообщил Коровин.
Заместитель министра призвал граждан также быть бдительными, сообщать о подозрительных предметах в правоохранительные органы или представителям объектов и организаций, на которых они обнаружены.
Отметим, что 3 апреля в результате взрыва в метро на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" в Санкт-Петербурге погибли 14 человек и еще около 60 пассажиров получили ранения различной степени тяжести. По версии следствия, 22-летний смертник Акбаржон Джалилов привел в действие самодельное взрывное устройство мощностью 300–500 граммов в тротиловом эквиваленте. Во время теракта пострадали две жительницы Барнаула – 58-летняя Вера Зяблицкая и ее 15-летняя внучка Александра, которая приехала в Северную столицу, чтобы поступить в колледж на дизайнера.
Комментарии
Азиат тащит рюкзак в метро и его никто не останавливает! По-хорошему азиатов и кавказцев проверить по месту проживания, если документы на проживание в России.
Вы уже определитесь,зачем приезжала в Питер внуча с бабушкой))) На экскурсию)))Определиться с вузом)))Поступать в колледж)))....в начале апреля...
По-хорошему азиатов и кавказцев проверить по месту проживания, есть ли документы на проживание в России.
Алтайский край - стратегическая цель международного терроризма!
Гостю 15.01. Родной , я тоже коренной азиат, таки шо мне копию паспорта наклеить на спину чи шо? Не суетись, слуги народа уже без тебя план закручивания гаек подписали и к исполнению по всей колонии отправили.
А чё, на Алтае уже метро есть??????
СОК 5 апреля 2017 г. 15:11
Погугли Барнаульский метрополитен. Много интересного на сайте.
Пэнсионэр 5 апреля 2017 г. 15:10 -------------------- Валера, ты? У меня знакомый из Киргизии жаловался в 2000-х, что часто документы проверяют.