Алтайские власти усилят меры безопасности после теракта в Петербурге

Фото: администрация Алтайского края

Субъекты транспортной инфраструктуры Алтайского края усилят меры безопасности после теракта в метро Санкт-Петербурга, который произошел 3 апреля. Соответствующее распоряжение направлено Минтрансом России и минстройтрансом Алтайского края.

Как рассказал в ходе онлайн-конференции на сайте администрации региона заместитель министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Коровин, в субъекты транспортной инфраструктуры направлены обращения об усилении мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.



"На объектах транспортной инфраструктуры приняты меры по усилению бдительности работников при выполнении повседневных обязанностей в части обнаружения бесхозных вещей и подозрительных предметов, по взаимодействию с правоохранительными органами по выявлению подозрительных лиц и предупреждению актов незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса, способных нанести вред жизни и здоровью людей", — сообщил Коровин.

Заместитель министра призвал граждан также быть бдительными, сообщать о подозрительных предметах в правоохранительные органы или представителям объектов и организаций, на которых они обнаружены.

Отметим, что 3 апреля в результате взрыва в метро на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" в Санкт-Петербурге погибли 14 человек и еще около 60 пассажиров получили ранения различной степени тяжести. По версии следствия, 22-летний смертник Акбаржон Джалилов привел в действие самодельное взрывное устройство мощностью 300–500 граммов в тротиловом эквиваленте. Во время теракта пострадали две жительницы Барнаула – 58-летняя Вера Зяблицкая и ее 15-летняя внучка Александра, которая приехала в Северную столицу, чтобы поступить в колледж на дизайнера.