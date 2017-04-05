25 млн рублей выделено по инициативе "Единой России" на ремонт и оснащение домов культуры в 15 муниципалитетах Алтайского края. Кроме того, летом в эти ДК на практику поедут студенты и "Культурный десант". Подробности участия региона в партийном проекте "ЕР" обсудили на недавнем заседании специально созданного Общественного совета.
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В 2017 году в проекте партии "Местный дом культуры" примут участие дома культуры из 15 муниципальных образований Алтайского края: Баевского, Бурлинского, Завьяловского, Змеиногорского, Калманского, Краснощековского, Кулундинского, Кытмановского, Тальменского, Топчихинского, Первомайского, Табунского, Усть-Калманского, Чарышского районов и г. Заринска.
"Мы сегодня сформировали план событийных мероприятий, а также организации летней практики студентов в сельских домах культуры. Это новая и уникальная инициатива для всей страны. Помимо студенческой практики, в крае будет сформирован "Культурный десант". Он нужен для того, чтобы давать выездные концерты, проводить массовые мероприятия для жителей муниципалитетов. Важно, чтобы вокруг проекта на всех этапах его реализации бурлила яркая, творческая, красивая жизнь", — сказал координатор проекта Артем Сингач.
Также депутат Госдумы Наталья Кувшинова предложила направить студентов профильных специальностей для прохождения учебной практики на базе сельских ДК.
"Это инициатива самой молодежи, и она была поддержана на всех уровнях: партийным руководством региона, профильным министерством, вузом и, наконец, муниципалитетами. Важно, что на ее реализацию мы не потратим ни копейки дополнительных средств", — подчеркнула Кувшинова.
Комментарии
выделено по инициативе "Единой России" - а по чьей ещё инициативе могут выделяться деньги, если благодаря админресурсу они захватили всё управление государством?
25 млн рублей выделено - Подробней можно, сколько пойдет на ремонт и сколько на откаты. Не за бесплатно же ПЖиВ такие деньги осваевает?
Без "единой россии" и воробьи не чирикают, и весна не наступает, и солнце не встает...
Только конечные люди комментируют такие новости в стиле: "кокококо, а сколько на откаты, а сколько украдут, кококо". А едру могу сказать одно - правильная и полезная программа, нужно развивать села!!!
Завыли завыли, очевидно что ни у кого больше инициативы нет. Ничего кроме глупого стояния на морозе оппозиция нынче инициировать не в силах и даже не пытается менять ситуацию. Ремонт ДК и спортзалов в районе очень важно для молодежи сел, ТК деятельности там помимо спорта и культуры особо нет
Сейчас проснутся Анна,Олег,Матвей,и другие купленные лица)
Я не понимаю таких людей - серьезно) что вас не устраивает конкретно?? Что деньги выделилась на ремонт ДК?? Спасибо бы ЕР сказали, потому как вы, и те ща кого вы голосуете, комментаторы выше, могу только на сумки жёнам по 1.5 мл рублей тратить
Если бы чиновники из той же ПЖиВ не пилили бюджет, может денег в стране хватало бы и на лечение тяжелобольных детей?
ага точно !!студентов на практику..нормальные то строители фиг за эти копейки будут корячиться а студенты и за еду сработают
От слова Единая Россия уже коробит. Все, достало. Не буду больше за них троллить. Тем более за эти гороши...
это едру то спасибо говорить за украденные сопартийцами Савинцевыми, Денисовыми и прочми миллионы рублей ???
Все, перехожу в ЛДПР, у них печеньки есть.
Никодим 5 апреля 2017 г. 15:23 Погоди, я с тобой!
НУ И ГДЕ ВООБЩЕ ПОДРОБНОСТИ О ТОМ КАК ВЫ ИХ ТРАТИТЬ БУДЕТЕ? КУД КУДАХ. Большинство комментаторов даже в районах никогда не была, чтобы что то вообще говорить об этом. У нас и школы ремонтировали и ДК обновили полностью и все по инициативе ЕР.
Спасибо жуликам, что не все сперли...