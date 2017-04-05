25 млн рублей выделено по инициативе "Единой России" на ремонт и оснащение домов культуры в 15 муниципалитетах Алтайского края. Кроме того, летом в эти ДК на практику поедут студенты и "Культурный десант". Подробности участия региона в партийном проекте "ЕР" обсудили на недавнем заседании специально созданного Общественного совета.

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В 2017 году в проекте партии "Местный дом культуры" примут участие дома культуры из 15 муниципальных образований Алтайского края: Баевского, Бурлинского, Завьяловского, Змеиногорского, Калманского, Краснощековского, Кулундинского, Кытмановского, Тальменского, Топчихинского, Первомайского, Табунского, Усть-Калманского, Чарышского районов и г. Заринска.

"Мы сегодня сформировали план событийных мероприятий, а также организации летней практики студентов в сельских домах культуры. Это новая и уникальная инициатива для всей страны. Помимо студенческой практики, в крае будет сформирован "Культурный десант". Он нужен для того, чтобы давать выездные концерты, проводить массовые мероприятия для жителей муниципалитетов. Важно, чтобы вокруг проекта на всех этапах его реализации бурлила яркая, творческая, красивая жизнь", — сказал координатор проекта Артем Сингач.

Также депутат Госдумы Наталья Кувшинова предложила направить студентов профильных специальностей для прохождения учебной практики на базе сельских ДК.

"Это инициатива самой молодежи, и она была поддержана на всех уровнях: партийным руководством региона, профильным министерством, вузом и, наконец, муниципалитетами. Важно, что на ее реализацию мы не потратим ни копейки дополнительных средств", — подчеркнула Кувшинова.