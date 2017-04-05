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Мария Гайдар стала советником президента Украины Порошенко

, ИА "Амител"
Ранее Гайдар была заместителем председателя Одесской обладминистрации

Фото: ntv.ru

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому бывший заместитель председателя Одесской обладминистрации Мария Гайдар стала его советником. Об этом пишет РБК.

На сайте президента Украины опубликован этот указ, в котором сказано, что Гайдар является внештатным советником.  

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Отметим, что Мария Гайдар уехала на Украину два года назад. В России в 2009-2011 годах она была советником по социальным вопросам экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Потом занимала пост заместителя председателя правительства Кировской области по вопросам здравоохранения и социального развития, став самым молодым вице-губернатором России. 

На Украине Гайдар работала в должности заместителя губернатора Одесской области. В прошлом году она отказалась от гражданства России и стала гражданкой Украины. 
 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

5.04.2017 15:44
- гость -

В горку пошла уже не наша маша.

0  0
5.04.2017 16:02
- гость -

Порошенко-враг,его помощница-враг,что делает неоспоримым тот факт, что ее отец тоже враг России

0  0
5.04.2017 16:06
- гость -

ну я поздравляю небратьев, агента Кремля на работу приняли

0  0
5.04.2017 16:10
Morena

Прадед Аркадий в гробу наверно переворачивается

0  0
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