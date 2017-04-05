Фото: ntv.ru
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому бывший заместитель председателя Одесской обладминистрации Мария Гайдар стала его советником. Об этом пишет РБК.
На сайте президента Украины опубликован этот указ, в котором сказано, что Гайдар является внештатным советником.
Читайте также: Мария Гайдар получила украинское гражданство
Отметим, что Мария Гайдар уехала на Украину два года назад. В России в 2009-2011 годах она была советником по социальным вопросам экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Потом занимала пост заместителя председателя правительства Кировской области по вопросам здравоохранения и социального развития, став самым молодым вице-губернатором России.
На Украине Гайдар работала в должности заместителя губернатора Одесской области. В прошлом году она отказалась от гражданства России и стала гражданкой Украины.
Комментарии
В горку пошла уже не наша маша.
Порошенко-враг,его помощница-враг,что делает неоспоримым тот факт, что ее отец тоже враг России
ну я поздравляю небратьев, агента Кремля на работу приняли
Прадед Аркадий в гробу наверно переворачивается