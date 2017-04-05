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Сирены завоют днем 6 апреля по всему Алтайскому краю

, ИА "Амител"
В период с 11:48 до 12:27 в регионе пройдет проверка автоматизированных систем централизованного оповещения населения

Фото: 1line.info

Жители Алтайского края в четверг, 6 апреля, услышат вой сирен в рамках проверки региональной и местных автоматизированных систем централизованного оповещения населения.

Как сообщили в краевом главке МЧС, проверка будет проводиться с 11:48 до 12:27.

"Проверка начнется с централизованного запуска электрических сирен во всех городах и районных центрах края. При этом прерывистое звучание электрических сирен в течение трех минут является сигналом оповещения гражданской обороны "Внимание всем", который подается перед передачей сигналов оповещения гражданской обороны или информации об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций", – уточняют в экстренном ведомстве.

Гражданам после того, как они услышат сигнал "Внимание всем", следует включить телевизоры на программу "Россия 1" в аналоговом вещании либо проводное радио или FM радиоприемники, переключив их на радиопрограмму "Радио России", где будет передано сообщение от лица ГУ МЧС либо от органов управления ГОЧС местных властей.

Отметим, что в контексте приближающегося паводка проверка систем оповещения получает особое значение.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

5.04.2017 14:47
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