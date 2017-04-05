Фото: pixabay.com

Депутаты заксобрания Ленинградской области предложили запретить российским детям, которым еще не исполнилось 14 лет, пользоваться соцсетями. Об этом пишут "Известия".

Для других граждан России нужно ввести строгий порядок доступа и идентификации, считают депутаты. Уже в среду, 5 апреля, законопроект "О правовом регулировании деятельности социальных сетей" будет внесен в Госдуму.

Также все пользователи, которым уже исполнилось 14 лет, должны будут создавать страницы только под своими настоящими именами. При регистрации у нового пользователя нужно будет обязательно проверить паспортные данные.

За нарушение закона будут штрафовать. Для владельца сайта размер штрафа может составить до 300 тыс. рублей.

Депутаты считают, что изменения должны вступить в силу уже 1 января 2018 года. До этого владельцы соцсетей должны будут подготовиться к изменениям и удалить страницы детей, которым еще нет 14 лет.