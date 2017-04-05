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Депутаты заксобрания Ленинградской области предложили запретить российским детям, которым еще не исполнилось 14 лет, пользоваться соцсетями. Об этом пишут "Известия".
Для других граждан России нужно ввести строгий порядок доступа и идентификации, считают депутаты. Уже в среду, 5 апреля, законопроект "О правовом регулировании деятельности социальных сетей" будет внесен в Госдуму.
Также все пользователи, которым уже исполнилось 14 лет, должны будут создавать страницы только под своими настоящими именами. При регистрации у нового пользователя нужно будет обязательно проверить паспортные данные.
За нарушение закона будут штрафовать. Для владельца сайта размер штрафа может составить до 300 тыс. рублей.
Депутаты считают, что изменения должны вступить в силу уже 1 января 2018 года. До этого владельцы соцсетей должны будут подготовиться к изменениям и удалить страницы детей, которым еще нет 14 лет.
Комментарии
А вот это правильно!!!!
И как это будет выглядеть? К компу паспорт будут подносить?
к камере
Начали детей обрабатывать. До 14 лет им в школе зомбоучилки будут рассказывать что надо обожать кремль и попытаются отрубить альтернативное мнение, что надо иногда спрашивать, откуда у фонда медведева 70 миллиардов рублей чистых пожертвований и почему для тимченко следует отменить налоги.
Ой де***лы..... Это НЕ РЕАЛЬНО! Даже если заставят вносить паспортные данные, то кто их будет проверять и с чем сличать? Очередная база данных граждан? Так это еще надо получить согласие на обработку личных данных, чтоб внести в такую базу данные.
gorca зарегистрированный 5 апреля 2017 г. 15:17 На "Госуслугах" зарегистрируешься, а потом сходишь в исполком подтвердишь свою личность.
Вход в соцсети исключительно через авторизацию на госуслугах!
Идиоты... Ну будут соц. сети лежать на зарубежных сайтах. А пользователи ходить туда так же, как ходят сейчас на флибусту, рутрекер и прочая, и прочая... Это если действительно через гос. услуги))) А ежели нет - ха-ха три раза.
Они,что хотят полностью контролировать всех граждан? Одно вассальное государство сделало подобное и его не стало,не ровен час когда часть территории рф попроситься в состав казахстана.
Уже до детей добрались. -Боятся.