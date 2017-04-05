Фото: Александра Черданцева/Amic.ru

Митинг, имеющий антитеррористическую повестку, запланирован днем в субботу, 8 апреля, в центре Барнаула. Как сообщал портал Amic.ru, проведение подобных акций во всех крупных городах России анонсировали федеральные СМИ.

По данным источника нашего портала, заявителем акции является одна из казачьих организаций. Партия "Единая Россия" в Барнауле, по данным нашего собеседника, намерена поддержать мероприятие.

Будут ли принимать участие в митинге представители других политических партий, пока не ясно.

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Секретарь бюро регионального отделения "Справедливой России" Владислав Вакаев сообщил нашему корреспонденту, что эсерам приглашение на акцию пока не поступало. С другой стороны, собеседник отметил, что он слышал о готовящемся мероприятии.

В КПРФ Amic.ru также заявили, что никакого приглашения пока не получали. Кроме того, в этот день по плану проходит 47-я отчетная конференция Алтайского краевого отделения КПРФ, и весь партактив будет задействован здесь.

Не получила пока приглашение и региональная ЛДПР.

По имеющимся данным, митинг начнется в 12:00 на площади Свободы, которая является одной из центральных площадок для проведения акций подобного рода.

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Напомним, что 3 апреля около 14:30 на перегоне в петербургском метрополитене произошел взрыв, унесший жизни 14 человек. Еще около 50 человек получили ранения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Теракт". Согласно предварительным данным, взрывное устройство в действие привет смертник.



