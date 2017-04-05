Фото: Александра Черданцева/Amic.ru
Митинг, имеющий антитеррористическую повестку, запланирован днем в субботу, 8 апреля, в центре Барнаула. Как сообщал портал Amic.ru, проведение подобных акций во всех крупных городах России анонсировали федеральные СМИ.
По данным источника нашего портала, заявителем акции является одна из казачьих организаций. Партия "Единая Россия" в Барнауле, по данным нашего собеседника, намерена поддержать мероприятие.
Будут ли принимать участие в митинге представители других политических партий, пока не ясно.
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Секретарь бюро регионального отделения "Справедливой России" Владислав Вакаев сообщил нашему корреспонденту, что эсерам приглашение на акцию пока не поступало. С другой стороны, собеседник отметил, что он слышал о готовящемся мероприятии.
В КПРФ Amic.ru также заявили, что никакого приглашения пока не получали. Кроме того, в этот день по плану проходит 47-я отчетная конференция Алтайского краевого отделения КПРФ, и весь партактив будет задействован здесь.
Не получила пока приглашение и региональная ЛДПР.
По имеющимся данным, митинг начнется в 12:00 на площади Свободы, которая является одной из центральных площадок для проведения акций подобного рода.
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Напомним, что 3 апреля около 14:30 на перегоне в петербургском метрополитене произошел взрыв, унесший жизни 14 человек. Еще около 50 человек получили ранения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Теракт". Согласно предварительным данным, взрывное устройство в действие привет смертник.
Комментарии
Бюджетники отдуются))))
"... я считаю неправильным: если кто-то, какие-то политические силы пытаются использовать в своих корыстных интересах этот инструмент не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки на политической арене в преддверии каких-то политических событий, в том числе выборных кампаний внутри страны..." (В.В.ПУТИН)
К путингам это не относится.
Путинг. Поздно пить боржоми когда почки отвалились. Нет, ну если будут также арестовывать как против коррупции, то можно запастись попкорном.
Как сказал Димон: "Использут свои шкурные интересы".
Петя идет на митинг. Вася идет на петтинг. А Гутя идет на путинг.
Путин решил отвлечь нищету на местах от разговоров о коррупции Медведева и всей вертикали власти.
На 4 бюджетников нужно привести 1 киргиза
Проблемы коррупции в нашей стране нет. Точнее, она (коррупция) есть, но с ней эффективно борются. Тому пример - задержание губера Удмуртии за взятку в 140 лямов. Зато в нашей стране есть проблема терроризма - вот с чем нужно бороться! Поэтому, пусть народ проорется на митинге против террора, и впредь больше не вякает про "какую-то там коррупцию".
А митинг уже согласовали? Вроде заявку нужно давать не позднее, чем за 10 дней? Значит заранее знали, что будет теракт и заранее подали заявку? Получается что одна из казачьих организаций и поддерживающая их партия ЕР причастны к теракту в Санкт-Петербурге?
ответ власти на антикоррупционные митинги - цепь событий последних дней. Только дураку не понятно.
А почему бы не собрать митинги против комаров, которые достают жителей края гораздо больше, чем терроризм? А главное, результат примерно такой же. Комары не зассут, как и террористы, в отличие от коррумпированных властей.
На 4 бюджетников нужно привести 1 киргиза
На 5? Надо же как-то с братьями дружбу укреплять
Зато по ТВ покажут "многотысячные" митинги с красивыми, заранее нарисованными плакатами, знаменами Едра, с пафосными речами. Драк с полицией и массовых задержаний ни в чем не повинных людей точно не будет.
Бюджетники отдуются))))
Выражаю соболезнования, ИГИЛ - на фонарь! НО: О, нет! Не надо!!!!
Не обманул источник, близкий к администрации президента))
А мне кажется либерасты терактам больше радуются. Твари
Опять всех бюджетников выгонят? Как же вы достали! Хоть одни бы выходные без ваших шабашей оставили бы!
Люди выходят на митинги, когда хотят, чтобы их услышало правительство. Митинг против терроризма - это обращение к кому? К террористам? Они точно услышат? Чихали они на митинги.
Тогда почему бы не провести митинг против паводка? Я вот например против затопления Затона. Нарисую плакат "НЕТ - затоплению Затона!" "Паводок - руки проч от Алтайского края!".
По ТВ сказали, что спецслужбы знали о терракте, только информации было недостаточно. Выходит бездействовали? После терракта сразу:"Митинги запретить".
- гость - 5 апреля 2017 г. 15:30 Не забывай, что главные либерасты сидят в Кремле!
Митинг 8 апреля прямое нарушение Федерального закона от 19.06.2004 N 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" статьи 7.1 -Уведомление о проведении публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником без использования быстровозводимой сборно-разборной конструкции) подается его организатором в письменной форме в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия.
Власть сама показывает, что ей можно нарушать законы, принятые для её же безопасности.
Единение народа в вопросах терроризма не в митингах проявляется. Посмотрите, как отреагировали жители Питера, какая взаимовыручка и самоотверженность ими проявлена! А что дадут эти митинги??? Показуха, да и только!
Снова в Путинистане начинают закручивать гайки,доколе?
Власть сама показывает, что ей можно нарушать законы, принятые для её же безопасности.
Хорошо, что люди начали это понимать...
- гость - 5 апреля 2017 г. 15:33 Не забывай, что главные либерасты сидят в Кремле!
Я бы не путал либералов и либерастов. Терактам радуются именно либерасты
Я смотрю тут на теракты прям взрыв восторга
Недовольство народа тотальной коррупцией власти жестоко подавлено. Попраны конституционные права и свободы граждан. Никакого расследования фактов не будет. И вообще, власть чихать хотела на подобного рода "чушь" и "какие-то там бумажки". Все.
Власть сама показывает, что ей можно нарушать законы, принятые для её же безопасности. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++== Распоряжение Пути гораздо выше закона!
- гость - 5 апреля 2017 г. 15:36 А что дадут эти митинги??? Показуха, да и только! --- Ну дык, понты и показуха - главные скрепы государства Российского.
А зачем митинг против терроризма? Что это? Разве терроризм не знает, что в любой стране люди против него? Если провести такой митинг то что-террористы испугаются? Вот такой митинг-цирк для самораскрутки на политической арене в преддверии каких-то политических событий, в том числе выборных кампаний внутри страны. Организаторы против Путина попёрли?
Росгвардия будет сгонять бюджетников на митинг? Или молодняку пообещают по тыще за участие в митинге?
Фигу-не пойду! А вот Навальный ещё если рискнет митинговать против коррумпированной российской власти-пойду опять!
Один известный политик ухмылялся, что "молодых людей одурачили, а так они и представления не имеют, что такое коррупция, ибо она непосредственно никого из них не касалась". Да, не касалась их коррупция. Но у них стипендия 2 рубля, и у их родителей зарплаты по 10 тысяч. Они - "работающие нищие", а студентов ждет такое же "светлое" будущее. А так, да, он прав - коррупция их не касалась...
КПРФ опять в отказ.Какое-то у них внутри бурление идёт.) Либералы конечно не придут.Кому охота принародно люлей огрести.
А вот Навальный ещё если рискнет митинговать против коррумпированной российской власти-пойду опять!
А вот Навальному щас еще уголовку припаяют. Он и так "осужденный гражданин", условно правда. Но вот 2 административки есть повод к изменению меры пресечения
- гость - 5 апреля 2017 г. 15:39 сам слово придумал, сам - пропердел
КПРФ опять в отказ.Какое-то у них внутри бурление идёт.) Либералы конечно не придут.Кому охота принародно люлей огрести.
Да просто нормальные люди на такие лже-митинги не ходят! То же самое, что по крым-нашу митинговали. Чтобы показать, что народ несказанно рад присоединению крыма. А теперь показать, что народ возмущен и даже взбешен актами терроризма. Цель таких мероприятий - раскрутка в СМИ для формирования общественного мнения. Для набора рейтинга определенных политических сил и отдельных политических фигур.