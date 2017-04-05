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Знаменитый путешественник Федор Конюхов собирается посетить Алтай в августе вместе со своей семьей, об этом рассказала его жена Ирина в интервью газете "Аргументы и факты".

"В августе мы всей семьей идем на Алтай. Федор хочет нарисовать Белуху, у меня экологический проект, а наш сын Коля мечтает об экспедиции по следам снежного человека", – говорит Ирина.

По ее словам, она вместе с мужем ходила на яхте через Атлантику и путешествовала по Монголии, летала на воздушном шаре. Но в экстремальные походы он ее никогда не берет – боится подвергать риску своих родных.

Федор и Ирина вместе уже 22 года. На двоих у них пятеро детей.